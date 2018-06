Salom "horrorizada" por la caída de Rajoy y la llegada de Sánchez

02.06.2018 | 00:29

La caída de Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno se traducirá en los próximos días en la salida de María Salom de la delegación del Gobierno en Balears. En el momento en el que la delegada había ganado más protagonismo por sus recursos a la carrera profesional de los funcionarios, a las ayudas al catalán y a la exigencia lingüística a los profesionales sanitarios de las islas, será sustituida por un cargo socialista a elección de Sánchez. En ese contexto, Salom se manifestó ayer "horrorizada". "La satisfacción de Francina Armengol de trasladar su Govern a Madrid, me horroriza", expresó concretamente la todavía delegada del Gobierno, convertida en el último año en líder de la oposición al Govern del Pacto en Balears. "No se puede ser presidente del Gobierno a cualquier precio, con 20 partidos entre quienes quieren romper el país", valoró Salom la victoria del secretario general del PSOE en la moción de censura. Finalmente, la delegada del Gobierno despidió al ya expresidente Mariano Rajoy relatando que "nos sacó de la crisis y la desesperanza y me preocupa mucho lo que viene ahora".