"Este premio es el reconocimiento a la lucha y el trabajo de todo un colectivo"

Maria Antònia Oliver insiste en que el premio no es para ella, sino que es el "reconocimiento al trabajo hecho por parte de todo un colectivo". Aclara que ella es "sólo la cara o la imagen", pero que representa a todo un colectivo que "hace muchos años que trabaja y lucha por los derechos de unas víctimas que todavía no tienen, pero que poco a poco intentamos que sean reconocidos. Este premio en realidad es eso, es el reconocimiento a una labor de muchos años de lucha de todo un colectivo que la asociación Memòria de Mallorca y de los familiares y víctimas del franquismo, que están allí empujando", añade. Nieta de Andreu París Martorell, su familia no ha vuelto a saber nada de él desde que un día del mes de marzo de 1937 su madre fue a verlo en la prisión de Can Mir, en el edificio que hoy alberga un céntrico cine. París había sido sindicalista, dirigente del sindicato de zapateros La justicia de Inca , así como fundador de la agrupación socialista de la capital del Raiguer. Se lo llevaron preso y ya no salió nunca más con vida. Sospechan que se le enterró en la fosa de Porreres, pero todavía no tienen confirmación. En enero catorce familias recibieron los restos óseos de sus familiares, asesinados durante la Guerra Civil por la represión franquista. La apertura de la fosa común de Porreres es un hito que Memòria de Mallorca venía persiguiendo con determinación desde hacía años con su incansable trabajo y lucha. La hizo posible Ley de fosas del Parlament, que no tuvo el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Partido Popular. Memòria de Mallorca celebra también la aprobación este año de la ley balear de Memoria, que busca reparar la dignidad de las víctimas. Por ello urge al Gobierno a que se constituyan los grupos de trabajo para que se empiece a aplicar. Consideran indispensable que se anulen los juicios y consejos de guerra dictados por el régimen franquista. Se muestra muy preocupada por la "deriva" de la justicia española, en la que ve "un vocabulario muy similar al utilizado por el franquismo". Aunque, por encima de todo, insiste en que se debe seguir luchando y que la sociedad "no se puede dormir". "Mucha gente que estaba tranquilamente en su casa se está dando cuenta que estamos en una falsa democracia basada en crímenes contra la humanidad", concluye.