El Govern confía que el nuevo Gobierno mantendrá el compromiso del REB

, afirmó ayer que el Ejecutivo balear mantiene la aprobación del REB como unaante el nuevoy confió en que no habrá dificultades para sacarlo adelante y que "entre en vigor el 1 de enero de 2019", como tenía previsto el Govern. No obstante, asumió que el cambio de Gobierno implicará un retraso, si bien confió en querealizado hasta ahora en las negociaciones con el

Costa sostuvo que el Govern será "igual de reivindicativo" ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez que lo fue con el de Rajoy en la defensa de las necesidades de las islas. "Retomaremos con más intensidad y mayor sintonía política todos los temas que tenemos pendientes en Balears, que son muchos", dijo la portavoz del Ejecutivo quien se mostró convencida de que la relación con el nuevo Gobierno estatal será "mucho más normalizada".

En cuanto a los numerosos recursos contra normativas y leyes del Govern, confió en que se ponga fin a la "fijación contra Balears, contra todo lo que salga del Govern o del Parlament" que según dijo ha caracterizado la actitud del Gobierno del PP hacia el Ejecutivo del Pacto en las islas. No obstante, no quiso comprometerse en adelantar la retirada de recursos. "Habrá tiempo de hablar de todo eso y de tener el diálogo político necesario, con independencia de que pueda haber diferencias en algún tema u otro", dijo Costa.

No obstante confió en que se ponga fin a recursos interpuestos por Delegación del Gobierno, con la popular María Salom al frente, contra la carrera profesional de los funcionarios del Consell y de Cort o las ayudas municipales a la rotulación en catalán. En cuanto al decreto del catalán en la sanidad, recurrido por Salom ante el TSJIB por posible inconstitucionalidad, Costa rechazó que no cumpla la Carta Magna y se mostró convencida de que el TSJIB dará la razón al Govern. Respecto a la persona que sucederá a Salom, dio por hecho que habrá una Delegación del Gobierno que no sera "utilizada de forma partidista" y que actuará "en beneficio de los ciudadanos", criticando así implícitamente a la hasta ahora representante del Gobierno central en las islas.



La delegación del Gobierno

"Se abre un período complicado y a la vez esperanzador desde el punto de vista político, una nueva etapa que tomamos con ilusión y esperanza en todos los temas que tenemos pendientes con el Gobierno de España", insistió la portavoz del Govern respecto al nuevo Ejecutivo estatal.

Junto a ello, resaltó que el proyecto expuesto por Pedro Sánchez en la moción de censura representa "valores y principios que están en sintonía" con los impulsados por el Govern del Pacto. Entre ellos, consideró "fundamental" la recuperación de la sanidad universal siguiendo el ejemplo del Ejecutivo de Armengol, una de cuyas primeras medidas fue "devolver la tarjeta sanitaria a todas las personas" residentes en Balears, en referencia a los inmigrantes sin papeles. Añadió la apuesta por la igualdad salarial y la recuperación de derechos sociales, entre otras cuestiones. "Era necesario recuperar la dignidad política, que llevaba tiempo arrastrando golpes por la corrupción", concluyó.