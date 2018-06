Armengol propone el nombre de Bel Oliver para un cargo en el Gobierno de Sánchez

, ha puesto sobre la mesa deun nombre para que ocupe un cargo en el nuevo. Este no es otro que el de su exsecretaria de organizaciónactual diputada socialista en el Parlament. Oliver es una de las personas del círculo de confianza de la presidenta y en estos momentos se baraja su nombre, tanto para secretaria de Estado de Turismo como también para que vaya a lapara sustituir a

La líder socialista ha comunicado en las últimas horas a sus más estrechos colaboradores que no quiere que se toquen cargos importantes, del Govern y del Consell, para abastecer al nuevo ejecutivo de Madrid. En concreto ha hablado de que no quiere que se "desmonten equipos". Por este motivo, las miradas se centran entre los diputados del grupo parlamentario y socialistas que en estos momentos no ocupan ningún puesto de relevancia. La sustitución de un diputado, como es el caso de Bel Oliver, es mucho menos problemática que tener que buscar un nuevo conseller o un director general para el Govern.

Bel Oliver ya fue consellera insular de Turismo con Francina Armengol como presidenta del Consell. Asimismo, fue secretaria general de la conselleria de Turismo que impulsó la ecotasa en el primer Pacto de Progreso de Francesc Antich. Por consiguiente, su perfil sería idóneo para ocupar la Secretaría de Estado de Turismo, un puesto que casi por decreto habitualmente ha sido ocupado por personas de Balears, como es el caso de Joan Mesquida con José Luís Rodríguez Zapatero.

No obstante, una de las urgencias de Armengol es encontrar una persona para ocupar la Delegación del Gobierno. Este sí que lo elegirán directamente los socialistas de Balears. En el caso de que Oliver no vaya a Madrid, no se descarta que sea la sustituta de María Salom, si bien hay más nombres que están sonando. Uno de ellos es Jaume Colom, que ya estuvo allí con Ramón Socías como delegado. No obstante, Colom es el secretario general de la conselleria de Trabajo de Iago Negueruela, un puesto importante de los que Francina Armengol ya ha dado órdenes de no tocar.

Los socialistas isleños consideran al Delegado del Gobierno un cargo clave y quieren tenerlo atado lo antes posible, ya que una de sus primeras misiones será la de retirar los recursos contra la carrera profesional de los funcionarios, contra las subvenciones al catalán, al requisito del catalán para el personal sanitario, así como las numerosas amenazas de denuncias por inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Govern Armengol en el Parlament.

Por otra parte, la diputada socialista por Eivissa, Sofía Hernanz, también entra en todas las quinielas para un cargo de alta responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hernández ha sido uno de los máximos apoyos del nuevo presidente del Gobierno, especialmente cuando se desencadenó la crisis que provocó su dimisión. "No es tiempo de pensar en cargos", aseguró ayer la ibicenca sobre su posible nombramiento.



Conversación con Sánchez

Armengol planteó algunas de estas cuestiones ayer al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien despachó brevemente en los pasillos del Congreso de los Diputados. La presidenta balear canceló algunos de los actos previstos en su agenda de ayer para desplazarse hasta Madrid y presenciar la moción de censura contra el ya expresidente Mariano Rajoy y apoyar al líder socialista.

Cabe recordar que Armengol fue la única de los barones socialistas, al menos al frente de un gobierno autonómico, que desde las elecciones generales de diciembre de 2015 siempre defendió la fórmula del acuerdo entre Sánchez, Podemos y las fuerzas independentistas para desbancar al Partido Popular. En pleno debate interno sobre la moción, la semana pasada, volvió a manifestar telefónicamenre al secretario general de los socialistas que contaba con su apoyo para la iniciativa.

Armengol aprovechó su presencia en Madrid para intervenir en algunos medios nacionales. Entró en directo con Ana Pastor en Al Rojo Vivo de La Sexta, en TVE y fue entrevistada en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. En un lado como en otro, Armengol confió en que "Sánchez lo hará infinitamente mejor que Rajoy". Sobre el apoyo necesario de los independentistas para sacar adelante la moción de censura, Armengol argumentó que "si Rajoy hubiera seguido en el Gobierno también sería gracias a Bildu, PDCat, ERC, que le habrían apoyado", zanjó la socialista.

La presidenta volvió a Mallorca por la tarde donde se sumó a la fiesta de los socialistas, que ya habían iniciado por la mañana en la sede del partido para vivir en directo la vuelta de los suyos al Gobierno. Armengol participó en la Fiesta de la Rosa de los socialistas de Palma que sirvió de excusa perfecta para celebrar la moción.

"Hace dos años los socialistas de Balears defendimos que había que votar que no a Rajoy, entre otras cosas porque estaban hasta arriba de la Gürtel. Los socialistas de Balears hemos abanderado una manera de hacer política", señaló Armengol, que recordó que los dos diputados baleares en Madrid evitaron la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

Precisamente, en el mismo sitio donde ahora hace año y medio el diputado Pere Joan Pons pedía en un vídeo disculpas a sus votantes por la abstención de los suyos, ayer celebraba que las cosas hayan cambiado. "En Balears teníamos la experiencia del Pacto y sabíamos que era un modelo válido. Por suerte la vida da segundas oportunidades y se ha visto que habíamos leído bien la realidad. No fue en 2016, ha sido en 2018. Hemos madurado", valoraba ayer en declaraciones a este diario.

"Para Balears será un cambio, una oportunidad. No nos hemos de sentir horrorizados", dijo en respuesta a la delegada del Gobierno en Balears, María Salom.

Precisamente, Armengol hizo referencia a la delegada en las islas en la fiesta de los socialistas: "A cada uno le llega su momento".