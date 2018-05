Pruebas para medir la capacidad pulmonar para quitar las ganas de fumar

Espirometrías para medir la capacidad pulmonar y determinar la edad de los mismos atendiendo a la elasticidad de estos órganos. Carboxímetrías para calibrar la cantidad de monóxido de carbono en el aire expirado. Estas pruebas, junto al canje de cigarrillos por frutas y frutos secos o smoothies de frutas y verduras cien por cien naturales, son las alternativas que se ofrecían esta mañana en las mesas instaladas en la Rambla y en la plaza del Tubo de Palma por, respectivamente, la dirección general dey la delegación provincicial de lacon motivo del

Durante el curso escolar 2016-2017 más de 9.800 alumnos participaron en los diferentes programas de prevención de drogodependencias y conductas adictivas que realizó la dirección general de Salud Pública y Participación. En este sentido, 5.891 alumnos de educación primaria participaron en el programa "Bon dia, salut" en el que se les han explicado las consecuencias negativas del consumo de tabaco así como la importancia de los hábitos saludables.

En relación a educación secundaria, la Coordinación Autonómica de Drogas oferta varios programas preventivos, entre ellos, el programa digital "Respir@ire", especializado en la prevención del consumo de tabaco que realizaron 1.671 alumnos, y el programa "Decideix", orientado a trabajar las habilidades sociales y la toma de decisiones, en el que participaron 2.152 alumnos.

Según indican los resultados de la Encuesta sobre uso de drogas en alumnos de enseñanza secundaria en España (ESTUDES 2016) la edad de inicio en el consumo de tabaco son los 14 años y del consumo diario de tabaco, los 15. En cuanto a las diferencias en el consumo de tabaco entre sexos, destaca que en el último año los resultados indican un porcentaje más alto en las mujeres que fuman con un 40,7 %, frente al 31.2 % de los hombres.

La Gerencia de Atención Primaria del Servei de Salut de las Illes Balears asesora, orienta e imparte talleres de deshabituación del tabaquismo. Durante el año 2017 los profesionales de los centros de salud de Balears realizaron 99.243 intervenciones: 94.765 consejos, 2.183 intervenciones breves, 1.601 intervenciones individuales y 714 intervenciones grupales.

Los profesionales sanitarios de los centros de salud ofrecen consejos para dejar de fumar a todas las personas fumadoras que acuden a sus consultas. Además, hacen una intervención breve a todas las personas que quieren dejar de fumar y que por diversos motivos no pueden o no consideran necesario adherirse a un programa avanzado o intensivo. Desde el Servicio de Prevención de la Enfermedad se ha coordinado la edición de material para el abordaje individual y grupal para el tratamiento del tabaquismo, bajo el lema "Somriures sense fum". En este sentido, se han editado trípticos, guías de autoayuda, test de tabaquismo, etc.

La dirección general de Salud Pública junto con la Gerencia de Atención Primaria del Servicio de Salut, la Conselleria de Educación, la Universidad de las Illes Balears, la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria (Ibamfic), el Colegio Oficial de Enfermería de las Illes Balears (Coiba), la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria (Abic) y la Asociación Española Contra el Cáncer han convocado durante el curso escolar 2017-2018 el tercer concurso de pósters y clipmetrajes de prevención del consumo del tabaco en jóvenes escolarizados de educación primaria y educación secundaria.

Aprovechando la Semana Sin Humo se entregará el premio al póster ganador de secundaria: CC Fra Joan Ballester de Campos (Mallorca) titulado "De tu depèn el teu futur" y el clipmetraje ganador es del IES Pau Casesnoves de Inca (Mallorca) titulado "T.bac".

Por otro lado, en la Universidad de las Illes Balears, el próximo día 31 de mayo se hará entrega del premio al concurso de fotografía "Tria triar", relacionado con el consumo de tabaco y el medio ambiente. El proyecto "Tria triar", coordinado entre la Conselleria de Salut y la Oficina de la Universidad Saludable y Sostenible, es un programa con una metodología participativa y entre iguales, que pretende crear una mayor conciencia de la problemática derivada del consumo de drogas, promoviendo estilos de vida saludables e incidiendo en la prevención del abuso de drogas, entre otros.

A la celebración el Día Mundial sin Tabaco se han sumado los hospitales públicos y prácticamente casi todos los centros de salud de Atención Primaria, que realizarán acciones de sensibilización durante toda la semana dentro de las instalaciones propias y también en centros educativos y mercados. Toda la información puede encontrarse en la web padib.caib.es