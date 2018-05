Montoro alerta de que si sale la moción no habrá nuevo sistema de financiación

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alertó ayer de que si prospera la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy no habrá nuevo sistema de financiación autonómica. Montoro apuntó que la iniciativa socialista "pone en solfa" la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que, precisamente, según el ministro, estaba previsto abordar con las comunidades la reforma del modelo de financiación autonómica. En una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso y recogida por agencias, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que ahora no hay una nueva fecha para este encuentro, aunque continúan los trabajos sobre la financiación. Montoro pidió al PSOE un mínimo de coherencia, porque, avisó, de fracasar la moción de censura no podrán venir otra vez a reclamar lo suyo y querer negociar una nueva financiación. En respuesta a la amenaza, la consellera de Hacienda balear, Catalina Cladera, calificó de "absurdas" las declaraciones del ministro. "Montoro modula su discurso según su interés", opinó Cladera.

"Si lo iba a hacer, ya es tarde"

"Llevamos cuatro años pendientes del sistema de financiación y siempre ha tenido excusas. En esta legislatura, en tres años, no hemos visto ningún paso cuando dependía de él. Había que reformarlo en 2014, en enero de 2017 se comprometieron a ello y todavía no hay una reforma en sí", apuntó Cladera, que aseguró que "en ningún momento ha mostrado voluntad de reformarlo y si lo iba a hacer ahora llega tarde". "Si la moción de censura prospera es uno de los primeros temas que deberán abordarse. Es básico para las comunidades autónomas", recordó. "Creo que Pedro Sánchez tendrá otra sensibilidad a los territorios. Ya lo ha dicho. Si fuera otro partido como Ciudadanos tendría mis dudas", valoró.