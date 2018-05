Més da el ´sus´ a sus primarias con imagen de unidad de sus candidatos a Consell y Govern

han marcado la proclamación de los. Después de haber acordado una fórmula que garantiza ir de número dos en las listas a quien pierda en la contienda y de, los dos aspirantes a encabezar la lista al Govern,; y los dos al Consell,, han vendido hoy una imagen de unidad casi insólita en los últimos meses en el partido ecosoberanista, marcado por la tensión y la división interna.

Con la proclamación hoy de las candidaturas, los ecosoberanistas dan el pistoletazo de salida a sus primarias, que se celebrarán el próximo día 9 de junio. Durante la próxima semana los candidatos podrán hacer campaña y recabar apoyos entre los 4.200 inscritos que podrán votar en las primarias -2.400 militantes y simpatizantes y 1.800 registrados externos. La campaña se prevé de guante blanco toda vez que las bases deberán votar al número uno y al número dos de cada institución con lo que, como bien señalaba la coordinadora y aspirante a encabezar la lista al Consell, Bel Busquets, "no habrá perdedores". "El carácter de esta primarias demuestran que no hay división. No habrá ganadores ni perdedores", ha subrayado Busquets en el acto, que ha tenido lugar en la playa del Molinar.

"Eligiendo al número uno y al número dos se han suavizado mucho estas primarias. No son punitivas para el que pierda", ha coincidido el presidente del Consell y ahora aspirante a candidato ecosoberanista al Govern, Miquel Ensenyat. Ensenyat ha confirmado que los cuatro candidatos habían "pactado presentar todos los mismos avales. Que fuera una cosa plural". Sobre su condición de favorito en la pugna para la lista al Govern frente a la consellera Santiago, Ensenyat ha dicho que "todos los caballos favoritos acaban perdiendo, así que prefiero no serlo".



Santiago, sobre Ensenyat: "Rival no, será un excelente número dos"

"Ensenyat será un excelente número dos", ha bromeado Santiago al ser preguntada sobre la condición de favorito de su contrincante al que se ha negado a llamar "rival". "En los medios se dice que Miquel es el favorito y dentro de Més hay esa sensación. Me hubiera podido retirar, pero hay que luchar por lo que uno cree", ha defendido Santiago, que ha revindicado su candidatura por representar más con el "voto social" en el que interpreta los 60.000 votos que obtuvo Més en las elecciones de 2015. Santiago se mostró confiada en que "toda esta gente que se ha apuntado para participar pueda acabar apostando por esa diversidad en el partido".

Finalmente, sobre las dudas que ha generado la candidatura de Guillem Balboa, ante la cual un sector del partido trató de promover un tercer candidato, el alcalde Alaró ha asegurado que dio el paso "fruto de una reflexión profunda" y con el objetivo de "capitalizar la idea de una Mallorca plural, diversa y compleja".