Cs pide que el Parlament cree una comisión que investigue a Sa Nostra por Son Bordoy

Ciudadanos registró ayer en el Parlament la petición de que se cree una comisión de investigación sobre Sa Nostra ante las novedades surgidas a raíz de la urbanización de Son Bordoy, una operación urbanística que el GOB relacionó con el PSIB y la entidad. El portavoz balear de Ciudadanos, Xavier Pericay, recordó que su partido ya solicitó la creación de esta comisión parlamentaria de investigación en 2016, que en aquella ocasión fue rechazada con los votos del PP y PSIB, y confió en que esta vez salga adelante.

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, declaró que su partido estudiará la propuesta de Cs y que no "descarta" apoyarla, por lo que podría prosperar dado que Podemos y Més dejaron claro que mantendrían su respaldo. Las dudas sobre la urbanización de Son Bordoy es una de las cuestiones que los populares han añadido a su arsenal para atacar a la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, quien el martes insistió en que las acusaciones del GOB sobre el PSIB eran "falsas". El próximo martes el diputado del PP Antoni Camps preguntará al Govern en el pleno del Parlament sobre este asunto.

Bel Oliver, portavoz adjunta del grupo socialista, no quiso pronunciarse sobre si esta vez el PSIB apoyará la creación de esta comisión de investigación, a la espera de que el partido lo decida. "Este es un tema que primero tenemos que estudiarlo", dijo Oliver. No obstante, recordó que la Audiencia Nacional ya está investigando lo ocurrido en Sa Nostra, en referencia a la investigación a la excúpula de la entidad por presunto delito societario, apropiación indebida y blanqueo, a raíz de varias operaciones de financiación que habrían ocasionado un perjuicio millonario a la caja ahora integrada en BMN. "Sa Nostra está siendo objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional, órgano que tiene la competencia y los recursos adecuados para hacer esta investigación y nos parece que es el lugar en donde debe hacerse", declaró la diputada socialista. Pericay recordó que desde 2016, cuando PP y PSIB rechazaron crear la comisión de investigación, se han producido como novedades la "reciente intervención de Fiscalía sobre una serie de operaciones urbanísticas hechas a finales de 2000, entre las que figura el proyecto de Son Bordoy", junto a "la intención del Ayuntamiento de Palma de recuperar" este proyecto y "la denuncia del GOB sobre un presunto entramado que hay detrás de la operación y que afectaría, entre otros, al PSIB".

A ello añadió que el socialista Carles Manera, exconseller de Economía y actual director del Consejo Económico y Social (CES) , declaró hace dos meses, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el rescate bancario y lo ocurrido con las cajas de ahorros, que estaría de acuerdo con que se creara una comisión específica sobre Sa Nostra en el Parlament, ante la cual "estaría dispuesto a comparecer".

Transparencia



"Un Govern que ha hecho gala de transparencia y ha dicho de manera reiterada que no quería esconder nada, debería cambiar de actitud y votar a favor de la comisión", dijo el portavoz de Cs quien pidió al PP que esta vez apoye la propuesta. Alberto Jarabo, portavoz parlamentario de Podemos, exigió por su parte al PSIB que esta vez vote a favor de esta comisión de investigación. "Es necesaria no solo por la posible sospecha o denuncia del GOB sobre la urbanización de Son Bordoy, sino también por el hundimiento de una caja que era de esta Comunidad y que ahora pertenece a accionistas incluso internacionales, sin que aquí haya quedado prácticamente nada", dijo Jarabo quien afirmó que "hay unas responsabilidades políticas que el Parlament ha de dirimir para que no vuelvan a repetirse".