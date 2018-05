El caso Gürtel tensa el Parlament

Tensión en el pleno. La sentencia que acredita la financiación ilegal del Partido Popular elevó ayer la temperatura del Parlament. Armengol y los consellers socialistas colaron el fallo en la sesión de control. Acusaciones de falta de vergüenza protagonizaron un agrio debate en el que el PP tiró de 'y tú más' sacando desde el caso Contratos o el viaje de Barceló al Caribe hasta la urbanización de Son Bordoy o el caso Filesa

La sentencia del caso Gürtel que condena al PP por corrupción y la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy protagonizaron ayer las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, en el que la presidenta del Ejecutivo y líder del PSIB, Francina Armengol , utilizó la sentencia contra la bancada popular en todas las cuestiones que le plantearon. El mensaje final al PP de Biel Company se lo lanzó a la portavoz de los populares, Marga Prohens : "Pidan perdón y devuelvan a las arcas autonómicas los 153.000 euros que cobraron indebidamente de la campaña de 2007".

Con esta exigencia acabó el turno de preguntas al Govern, en el que las constantes referencias a Gürtel ha provocado las protestas de las filas populares. Prohens, quien preguntaba a Armengol por la gestión de la ecotasa, comenzó recordando la dimisión como vicepresidente y conseller de Biel Barceló por su viaje al Caribe, así como el caso Contratos, en un intento de igualar el combate. La respuesta de la presidenta fue inmediata: "No sé si hoy es el día para que ustedes hablen de corrupción", replicó a los populares.

"No se me caen los anillos y puedo pedir perdón las veces que haga falta, pero también usted debería mirarse y preguntar que pasa con Son Bordoy", replicó Prohens apuntando a las acusaciones del GOB al PSIB sobre el polémico proyecto de urbanización. Armengol no recogió el guante y se ciñó a las consecuencias de Gürtel. "¿Por qué están tan nerviosos?", preguntó al PP antes de incidir en el respaldo de Company a la continuidad de Rajoy a pesar de la condena judicial al partido.

"Lo anormal es que el presidente del Gobierno no haya dimitido y que su partido no se lo haya exigido", defendió Armengol. "Si pasara en cualquier otro país europeo, ¿cuántos minutos hubiera tardado el presidente en dimitir? Ni medio minuto", añadió tras confiar en que este viernes se apruebe la moción y "se acabe con esta situación vergonzosa".

Previamente, el presidente de la Cámara, Baltasar Picornell, tuvo que llamar al orden al diputado popular, Antoni Camps, después de haberse levantado éste de su escaño con un papel en la mano al grito de "¡Filesa! ¡Filesa!", mientras la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, acusaba al PP de "no tener vergüenza".



El PP rescata el caso Filesa



La consellera Cladera aprovechó una pregunta de Camps sobre financiación de los Consells para colar la sentencia de corrupción al PP: "¿Me pide por financiación insular o por financiación ilegal?", empezó la consellera socialista su intervención, arrancando el aplauso de la bancada del Pacto. "Deberían haber pedido perdón y se le debería caer la cara de vergüenza", prosiguió entre gritos de los populares. En su réplica, Camps contestó a la consellera que si quería "podemos hablar de Son Bordoy, de los EREs o de Filesa". "Son el primer partido de la historia condenado por corrupción", contratacó al PP el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, provocando gritos, de nuevo, de "¡Filesa!", desde la bancada del PP.