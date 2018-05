Satisfacción de los Nadal por la luz verde al uso turístico del centro de tenis

La familia Nadal mostró ayer su satisfacción por la aprobación por parte del Parlament balear de la polémica enmienda incluida en la primera Ley de Vivienda de Balears por la que se permite la ampliación del centro de tenis y la conversión de la residencia para aspirantes a tenistas en un hotel.

En un comunicado, los Nadal quisieron "aclarar las opiniones controvertidas que han surgido sobre el centro en las últimas semanas". Defendieron el cambio a uso turístico porque si no la comercialización internacional "es muy dificultosa y no se puede acceder a las plataformas de venta on line".

En este sentido especifican los cambios que se producirán en la Rafa Nadal Academy by Movistar, entre los que destacan la ampliación de las instalaciones deportivas con la construcción de pistas de tenis adicionales a las actuales. Respecto al número de plazas a anterior legislación contemplaba 356 plazas mientras que la nueva Ley reconoce 354 plazas en total, es decir, dos menos que con la anterior regulación.

También resaltan las compensaciones económicas públicas realizadas por el Centro. Destacan que con la nueva legislación se cederán 2.600 metros cuadrados más de zonas verdes por lo que el terreno total cedido será de más de 5.700 metros cuadrados. En concepto de prestación económica compensatoria del aprovechamiento urbanístico los Nadal pagarán al ayuntamiento de Manacor 288.000 euros. Respecto a las competencias urbanísticas, recuerdan que la gestión del proyecto pasa a ser competencia del ayuntamiento manacorí.

El comunicado de Nadal se produjo después de que el pleno del Parlament aprobara definitivamente la polémica enmienda por la que se permite la ampliación del centro de tenis y la conversión de la residencia para aspirantes a tenistas en un hotel, con los partidos del Pacto divididos en este asunto hasta el último momento. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PSIB, PP, Ciudadanos y El Pi. Las llamadas de Podemos y Més a los socialistas para que dieran marcha atrás no hicieron mella en el PSIB, que mantuvo su respaldo a la inclusión de esta enmienda en la primera Ley de Vivienda de Balears. El diputado del PP Rafael Nadal, tío del tenista, se ausentó del pleno para no participar en el votación.