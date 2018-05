El PSOE tramitará, si supera la moción de censura, la ley balear contra prospecciones

El PSOE promete levantar el veto a la ley balear contra las prospecciones petrolíferas si sale adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. La secretaria general adjunta de los socialistas en el Congreso, Meritxell Batet, aseguró ayer que si prospera la moción y llegan al Gobierno una de las primeras medidas que tomarán será desbloquear las 43 leyes que tienen bloqueadas el Ejecutivo popular, entre las que se encuentra la ley para paralizar proyectos de búsqueda de hidrocarburos aprobada por el Parlament.

La ley antisondeos fue apoyada por unanimidad en la Cámara balear, contando también con el voto favorable del PP balear y de Ciudadanos en las islas. Sin embargo, la iniciativa quedó paralizada en la mesa del Congreso de los Diputados después de que el Gobierno hiciera uso de su potestad de vetar su tramitación alegando su coste económico por las indemnizaciones a pagar. Batet explicó los planes del PSOE de levantar esos vetos en respuesta a la propuesta de convocatoria de elecciones inmediatas que exige Ciudadanos.

Por su parte, la líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, defendió en el Comité Federal del PSOE la moción de censura contra Mariano Rajoy como salida a la "anomalía" que supone que el presidente del Gobierno no dimita tras la sentencia del caso Gürtel. Armengol sostuvo que la moción es necesaria "para regenerar la democracia e impulsar una agenda social potente".

En Balears, la moción de censura a Rajoy ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el PP de Biel Company y el PSIB. El diputado socialista Vicenç Thomàs afirmó ayer que "lo primero que tendría que hacer el PP es sacar la basura que tiene en su casa", en respuesta a Company, que este fin de semana calificó de "basura" la moción de censura contra Rajoy. "El tiempo político del PP está marcado por la corrupción", dijo Thomàs.

"Que Company diga que esta moción de censura es una basura es una ofensa cuando lo primero que debería hacer es pedir perdón y reconocer sus errores. Ofende a los valores democráticos del país", ha añadido el diputado socialista.

Antes de estas declaraciones, Marga Prohens, portavoz parlamentaria del PP, había reiterado las afirmaciones de Company. "La moción de censura es una basura y un intento de Pedro Sánchez de recuperar el protagonismo como un niño pequeño cuando no le hacen caso", afirmó Prohens. La sentencia del caso Gürtel y la moción de censura será uno de los asuntos que se traten hoy en el pleno de Parlament, en el que Laura Camargo, de Podemos, preguntará al Govern por las medidas que adoptará "después de conocer que el PP se comportaba como un sistema de corrupción institucionalizada".

Més apoya al PSOE



Més, por su parte, reiteró el apoyo a la iniciativa del PSOE, pero criticó que Pedro Sánchez descarte dialogar antes con los partidos independentistas. "Puede no aceptar sus condiciones, pero no es de recibo que no se reúna para explicar la motivación de la moción, su proyecto de país", dijo José Ferrà, portavoz parlamentario de Més per Mallorca. Sobre esta cuestión, Vicenç Thomàs afirmó que los objetivos de la moción son "regenerar la vida institucional y política, gobernar un período de tiempo para devolver la estabilidad y llevar a cabo una limpieza democrática y, una vez recuperada la estabilidad, convocar elecciones".

Desde Podemos, el portavoz parlamentario, Alberto Jarabo, reiteró el respaldo de su partido a la iniciativa del PSOE "sin condiciones"