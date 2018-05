Armengol se limita a decir que "valorará" el proyecto de Son Bordoy cuando llegue al Govern

El Govern sigue evitando despejar el futuro de la urbanización del proyecto urbanístico de Son Bordoy , de la construcción de 750 viviendas junto al barrio del Molinar. Ni la presidenta, Francina Armengol , ni el conseller de Territorio, Marc Pons , han aclarado su postura sobre la urbanización proyectada y se han limitado a decir que se "" cuando el trámite llegue al Ejecutivo. "Cuando el Govern reciba el proyecto lo analizará teniendo en cuenta la situación actual", ha ido sólo un paso más allá el conseller Pons.

"El barrio del Molinar ha sido ejemplar. Consiguieron parar la amenaza del megapuerto y ahora tenemos la alarma de una urbanización con la misma población que el barrio de Génova y lleno de dudas y sombras", ha señalado el diputado de Podemos, Carlos Saura, para preguntar al conseller si el Govern planea paralizar el proyecto de Son Bordoy. Después de que Pons haya respondido limitándose a recordar toda la tramitación, el diputado de Podemos ha tenido aue insistir: "Le he pedido si lo pararía y no me ha contestado", le ha reprochado Saura, que ha defendido que su formación y los vecinos quieren paralizarlo y que "si depende del Govern, lo que debería hacer es no aprobar la urbanización de Son Bordoy".

"Cuando llegue al Govern se analizará el proyecto teniendo en cuenta la situación actual", se ha limitado a responder el conseller del PSIB. En la misma línea, Armengol, que ha respondido a la diputada expulsada de Podemos, Xelo Huertas, se ha limitado a dexir que "cuando llegue al Govern se valorará, como siempre hacemos, teniendo en cuenta el interés general".