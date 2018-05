El PSIB a Company: "El PP lo que tiene que hacer es sacar la basura de su casa"

, diputado del PSIB, ha afirmado hoy que "lo primero que tendría que hacer el PP", en respuesta al líder de los populares de Balears, Biel Company , que este fin de semana calificó de "basura" la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada por el PSOE. "El tiempo político del", ha dicho Thomàs quien ha considerado que los populares deberían "pasar a la oposición y aprovechar para regenerarse".

"Que Company diga que esta moción de censura es una basura es una ofensa cuando lo primero que debería hacer es pedir perdón y reconocer sus errores. Ofende a los valores democráticos del país", ha añadido el diputado socialista.

Antes de estas declaraciones, Marga Prohens, portavoz parlamentaria del PP, había reiterado las afirmaciones de Company. "La moción de censura es una basura y un intento de Pedro Sánchez de recuperar el protagonismo como un niño pequeño cuando no le hacen caso", ha afirmado Prohens.

Més, por su parte, ha reiterado el respaldo a la iniciativa del PSOE, pero ha criticado que Pedro Sánchez descarte dialogar antes con los partidos independentistas para pedirles su apoyo. "Puede no aceptar sus condiciones, pero no es de recibo que no se reuna para explicar la motivación de la moción, su proyecto de país", ha dicho José Ferrà, portavoz parlamentario de Més per Mallorca quien no obstante ha precisado que su partido apuesta, al margen del diálogo, por "una moción acompañada por el arco de fuerzas de izquierdas y soberanistas, no por la vía de Ciudadanos".

Sobre esta cuestión, Vicens Thomás ha afirmado que los objetivos de la moción de censura son "regenerar la vida institucional y política, gobernar un periodo de tiempo para devolver la estabilidad política y llevar a cabo una limpieza democrática y, una vez recuperada la estabilidad, convocar elecciones".

Desde Podemos, el portavoz parlamentario, Alberto Jarabo, ha reiterado el respaldo de su partido a la iniciativa de PSOE "sin condiciones" y ha emplazado a Pedro Sánchez a hacer un "esfuerzo" para formar un "Gobierno alternativo" sobre la base de unos acuerdos con políticas de izquierdas, siguiendo el ejemplo de las pactadas en Balears entre su partido, Podemos y Més.