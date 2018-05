Cristina Oehling: "Si te vas a otro país con 17 años, maduras y creces como persona"

Al ser estudiante no tendré problemas, y ni ellos saben muy bien qué acabará pasando. Necesitan a los europeos, que somos parte de su fuerza laboral. El brexit está hoy un poco olvidado, pero me hacían la broma de "te vamos a echar".

¿Las leyes físicas cambian de Mallorca a Bristol?

La Física es universal, pero estudié en un colegio británico y a los 17 años me fui a un país donde no conocía a nadie, a la aventura. Si lo haces a esa edad, maduras muy rápido y creces como persona. En España no hay una universidad del nivel de Bristol, que además me ofrecía la posibilidad de estudiar Física y Filosofía a la vez.

"Una de las treinta estudiantes más influyentes e inspiradoras del Reino Unido".

Es un poco surrealista para mí, y un gran honor porque aprecian mis actividades extracurriculares. La lista es una forma de encontrar a las mujeres que causen un cambio en el futuro. No busco reconocimiento, lo hago porque me llena.

¿Saca notas estupendas?

Normales, aquí todos son muy listos y cuesta destacar.

¿Por qué quiso medirse con las mejores alumnas?

No me presenté, me nominaron. Sabía que existía la lista pero fue una sorpresa salir la 19. Lo recibí con incredulidad y llena de orgullo.

¿Es competitiva?

Lo soy, o no hubiera hecho la mitad de cosas, pero dentro de un límite. Esto no es fútbol, es una votación.

Patrocinaba JP Morgan, ¿empleo asegurado?

No, solo un día en la empresa con el resto de las inspiradoras. En cuanto las ves, sabes que van a llegar lejos, te dan fe. Visitar JP Morgan fue una buena experiencia, porque este verano hago prácticas en mercados del Deutsche Bank. Me gustaría trabajar en la banca de inversiones.

Esto del feminismo debe quedarle un poco lejano.

Estas iniciativas son un paso hacia adelante. Para una mujer siempre va a ser más difícil. Ahí están los datos sobre directivas del Ibex. Hay que apoyar a las mujeres para que crean en sí mismas.

En unas carreras más que en otras.

En mi carrera se nota la falta de mujeres. Las chicas no cursan el Bachillerato científico, solo dos hacían Física en mi colegio. He tenido dos profesoras en tres años. No es que no puedan, pero el sacrificio de la familia no se puede compatibilizar con la carrera. En la universidad elegían director de Historia, y en la lista de candidatos solo había hombres.

¿Por qué no será médica alergóloga como sus padres?

Se me daba bien la biología, pero la Medicina es una carrera muy vocacional y no sabía si podía entregarme así. Mi padre quería que fuera la tercera generación de alergólogos, pero les he visto trabajar muy duro y llegar agotados a casa. La Física me interesaba más.

¿El alumno es el mejor situado para saber qué debe estudiar?

Siempre es importante guiarse. Mis padres me decían "piensa bien lo que haces", y creyeron que se me había ido un poco la pinza, pero Física y Filosofía me abría un abanico de posibilidades. Mi consejo es hablar con padres y profesores, y que no importa si te equivocas. En este caso, cambia, no hagas lo que no te gusta.

Le han premiado por fundar la Sociedad de Física y Filosofía, que son dos disciplinas enemigas.

Para nada, la Física es la Filosofía explicada con matemáticas. Todas las preguntas que plantea la Física tienen un lado filosófico, se complementan a la perfección.

Le han premiado por presidir la Junta de Estudiantes, ¿acabará en la política?

He estado involucrada en campañas y me interesa, pero actualmente no sé si hay algún partido que me atraiga. Tal vez en clave europea.

¿Hubiera preferido que el concurso incluyera también a hombres?

Considero que es una celebración específica de las mujeres, ya hay muchos mixtos. He estado en comités donde era la única chica.

¿La última noticia de Mallorca que le impresionó?

Sigo al Real Mallorca, pero lo que más me ha impresionado es el problema con los profesionales sanitarios que se han marchado por el problema del catalán. Una vida es más importante que el idioma en que te hablan, hay que encontrar un punto medio.

Mi generación presume de ser más inteligente que la suya.

Cada generación lo piensa, pero ninguna es superior.

Su premio obliga a seguirla en el futuro, ¿se siente presionada?

Tampoco en exceso, porque no me va a definir como persona, pero tengo la responsabilidad de crear un cambio, de inspirar a la gente con ganas y con pasión.