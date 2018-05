Treinta jóvenes se manifiestan en Palma en apoyo al rapero

Unase concentraron ayer ante la Delegación de Gobierno para pedir la absolución del rapero, conocido como, y reclamarademás de criticar las "decisiones de los tribunales" que consideran "erróneas".

Los manifestantes se situaron en la acera situada frente al edificio de la Delegación de Gobierno ya que en la puerta se organizó un gran despliegue policial. Desde allí los asistentes corearon lemas lemas "libertad de expresión, Valtonyc absolución", "lo llaman democracia y no lo es", "libertad presos políticos" y "basta de represión, la juventud organizada". Varios de ellos también llevaban camisetas con el mensaje "las palabras no se pueden encerrar en una jaula, vuelan solas", una cita de Montserrat Roig utilizado en la campaña de apoyo al rapero mallorquín que el mismo Valtonyc ha exhibido en actos públicos en diversas ocasiones.



Identificación policial



Al menos cinco personas que participaron en la concentración fueron identificadas por la Policía Nacional alegando que carecían de permiso para llevar a cabo la manifestación, tal como denunciaron los organizadores en las redes sociales.

Una portavoz del grupo de apoyo al cantante, Maria de Lluc Forteza, insistió en que no tienen "confirmación" de dónde se encuentra pero que hace unas tres semanas, aproximadamente, decidió "retirarse un poco a nivel mediático, descansar" y "estar más cerca de su entorno y familia más cercana". De todos modos, destacó que "sea cual sea la decisión que tome el artista, tanto si se entrega como si se exilia, será correcta". "Es legítima la lucha tanto si está en la isla como en un país extranjero con otras condiciones", apuntó la portavoz del grupo, que recordó que el músico ya avisó de que "no se entregaría". De Lluc repitió en varias ocasiones que "no está confirmado que se encuentre en Bélgica y ahora es especular decir que está en el extranjero".