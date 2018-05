Ordenan la busca y captura nacional e internacional de Valtonyc

La Audiencia Nacional dictó ayer, cerca de las tres de la tarde, lade detención contra, más conocido como, y sobre el que pesa una condena depor apología del terrorismo, humillación de las víctimas del terrorismo, insultos al anterior jefe del Estado y amenazas de muerte al político, dirigente de Actúa Baleares. Todos los delitos los cometió a través de las letras de sus canciones.

La orden de detención e ingreso en prisión del músico mallorquín se dictó por la sección segunda de la Audiencia Nacional a requerimiento de la fiscalía. Ayer era el último día de plazo para que Valtonyc entrara voluntariamente en un centro penitenciario y, en teoría, ese tiempo cumplía a las 12 de la noche. Sin embargo, las noticias periodísticas que informaban de la marcha del rapero al extranjero para eludir la acción de la Justicia, precipitaron la decisión de los magistrados y de la fiscalía.

Valtonyc fue condenado por ese tribunal a tres años y medio de privación de libertad en febrero del 2017. Un año después el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en su integridad.

En fase de ejecución de sentencia, la Audiencia otorgó en primer lugar diez días de tiempo a Valtonyc para entrar en la cárcel que quisiera y empezar a cumplir su pena. El condenado recurrió ante el Tribunal Constitucional, al que pidió la suspensión de su ingreso en prisión en tanto no se pronunciase sobre su demanda de amparo y para que el recurso no fuera inútil. La Audiencia interrumpió el plazo de diez días y concedió al joven otro período de un mes para demostrar que el Constitucional había suspendido su sentencia. Pasado ese mes, el plazo de diez días empezó a contar el día 14 de mayo. El tribunal reconoció ayer que no había podido localizar al joven para notificarle el plazo de de días y que desconoce su paradero.

Apoyo del procés catalán



Valtonyc, según fuentes de la Guardia Civil, habría abandonado hace unos días Mallorca y podría encontrarse en Bélgica, donde contaría con el apoyo de la estructura del procés catalán.

El músico anunció el miércoles que no se iba a entregar y que iba a resistir. "España hará el ridículo otra vez", cuando vayan a detenerme, aseguró Valtonyc. Jorge Campos, que ejerce la acusación particular contra el músico, ya pidió la entrada inmediata en prisión del condenado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró confiado, antes de la requisitoria contra Valtonyc de la Audiencia, en que el procedimiento de euroorden para la detención y extradición a España, "funcione con normalidad".

"La euroorden es un modelo de éxito, con alguna dificultad en algunos casos singulares, que funciona con normalidad y en este caso, si está en un país de la UE, estoy seguro de que funcionará con normalidad", señaló.

Entrega automática



Catalá adelantó que la orden de detención y entrega contra Valtonyc se ejecutará en el marco de la colaboración internacional de las fuerzas de seguridad del Estado, y entonces "se le detendrá y pondrá a disposición de la justicia española" porque es el "sistema habitual" cuando un condenado se fuga para eludir la cárcel.

"Lo tendrá que solicitar el tribunal, que identificará cuál es la sentencia que tiene que cumplir. Ese delito habrá que ver si está dentro del sistema de la orden europea de detención y entrega y si es así, es un sistema automático de entrega y si no, es un procedimiento algo más complejo", señaló. Catalá incidió en que, en todo caso, existe "un sistema desde 2002 de colaboración y de confianza recíproca que permite que cada año cientos de casos sean o bien solicitados por países de la UE a España o que de España se soliciten a otros países y funciona con toda normalidad", como espera ocurra en este caso.

Por otro lado, el fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, informó ayer que la denuncia contra Valtonyc por animar al público de un concierto a matar guardias civiles o fiscales, se investigará en Sevilla, lugar de dicha actuación.