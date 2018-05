Armengol respalda la moción de censura: "No puede seguir gobernando el PP"

La presidenta del Govern,, ha manifestado su apoyo a la moción de censura presentada por el secretario general de su partido Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy . Armengol ha defendido quedespués de la sentencia del caso Gürtel. La presidenta ha reclamado al resto de partidos, en clara alusión a, a apoyar la moción

Previamente, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, ha mostrado esta mañana el respaldo del Ejecutivo balear a la moción de censura anunciada por el PSOE contra Mariano Rajoy ante la necesidad de una "regeneración democrática de las instituciones" tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP.

"La sentencia dice que el partido que nos gobierna estuvo muchos años en una trama de corrupción para saquear las arcas públicas, lo que afecta al centro de la democracia, a los fondos públicos que son de todos los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones", ha resaltado Costa.

Ha añadido que "los ciudadanos no se merecen" que gobierne un partido inmerso en la corrupción, en el que "todas sus políticas y decisiones están lastradas por esa corrupción".

"Ya no solo son sospechas, sino que hay una sentencia muy dura que no solo condena a personas que fueron destacados responsables del PP, sino que demuestra que Rajoy no dijo la verdad cuando declaró como testigo en el juicio", ha declarado Costa.

En lo que se refiere a cómo afectará la moción de censura a las negociaciones del Govern con el Gobierno central en cuestiones importantes como el REB, Costa ha afirmado que el Ejecutivo balear "mantendrá las relaciones institucionales con el Gobierno central esté quien esté" al frente, por lo que continuará negociando para alcanzar un acuerdo.