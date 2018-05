Plantean poder liberar plazas de las 70 fijadas por discapacidad

24.05.2018 | 01:44

En todas las oposiciones hay una serie de plazas que por ley quedan reservadas para aquellos aspirantes que tengan una discapacidad. En la próxima convocatoria de oposiciones, de las 1.008 plazas que se ofertan, un total de 70 están reservadas por este motivo. Hasta ahora, si no había ninguna persona con discapacidad que se presentarse para cubrir estas plazas reservadas, éstas 'desaparecían'; no se ofrecían a los otros candidatos. Educación planteará mañana a los sindicatos la posibilidad de que si no hay candidatos con discapacidad que aspiren a cubrir estas plazas, que éstas no se declaren desiertas sino que se desbloqueen y pasen a formar parte del llamado 'turno libre'. La directora general de Personal Docente, Rafi Sánchez, lo propondrá mañana a los sindicatos en una mesa sectorial. El objetivo es que no se pierda ninguna plaza. Sánchez también planteará algunos cambios en la baremación inicial. Esta semana se ha publicado además la composición definitiva de los tribunales, de la que formarán parte 1.160 profesores funcionarios de las diferentes islas.