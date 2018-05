Isabel Coixet produce un documental sobre las ´kellys´ rodado en Mallorca

, un documental dirigido por la periodista y guionista, que narra la vida de las ´kellys´ y su lucha por reclamar sus derechos laborales,. El proyecto ha recaudado, de momento, 11.000 euros a través de internet y está producido por la. Se trata de una película "activista, autofinanciada y sin ánimo de lucro".

Una de las protagonistas de la cinta es Antonina Ricaurte, secretaria de Unión Kellys Balear. El documental refleja, según ha explicado Ricaurte a este diario "como somos las temporeras del turismo". El equipo dirigido por Cisquella acompañó a camareras de pisos en s´Arenal, Magaluf y Palmanova. Grabaron su día a día, "en mi casa, las pastillas que me tomo cuando me levanto para el dolor, la falta de descanso o como me hago cargo de mi hijo", explicó esta camarera de pisos, además de la lucha de estas trabajadoras y su organización para conseguir mejoras laborales.

Cisquella y su equipo han seguido durante un año a trabajadoras de la limpieza en el sector turístico de diferentes puntos de España con el objetivo de visibilizarlas. "Más de doscientas mil mujeres trabajan como camareras de piso en España, pero son tan fundamentales como invisibles en el sector de la hostelería", afirma Cisquella en la presentación del proyecto. "Las hemos seguido durante un año para contaros en Hotel Explotación/Las Kellys , la historia de una pelea para empoderarse y recuperar la dignidad".

El documental también se ha rodado en Madrid, Lanzarote, Fuerteventura, Benidorm y Alicante. Cisquella ha trabajado en Informe Semanal y fue guionista de documentales de temática social como ´Coca-Cola en lucha, cuando David se enfrenta a Goliat´, ´El efecto Iguazú´, sobre los trabajadores de Sintel, o ´Subcomandante Marcos, viaje al sueño zapatista´.



Nueva junta directiva

Unión Kellys Balear ha celebrado este jueves en Palma una reunión para dar a conocer la nueva junta directiva, presidida por Sara del Mar García, Rosa Fiteni en la vicepresidencia y Antonina Ricaurte como secretaria.