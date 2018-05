Piden que el Gobierno forme a jueces y fiscales con perspectiva de género

Variashan presentado este miércoles una iniciativa paraa queen relación a los delitosy para que se

La propuesta ha sido presentadas por las diputadas de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar; MÉS per Menorca, Patricia Font; Podemos, Laura Camargo; PSIB, Silvia Cano; Gent per Formentera, Silvia Tur, y las no adscritas Xelo Huertas y Montserrat Seijas.

Así, las diputadas se suman "al clamor feminista" que reclama "cambiar el poder judicial a raíz de la sentencia de 'La Manada'".

Campomar ha explicado que hace cuatro años que el Estado es adhirió al Convenio de Estambul sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres pero "no lo ha aplicado" y por esto desde el Parlament hacen "presión para que se haga de manera inmediata".

Font ha explicado que la Cámara autonómica reclama que se cumpla la Ley estatal de igualdad y se designe de "manera paritaria los vocalías permanentes de todas las secciones".

Cano ha hecho hincapié en la necesidad de "formación para acabar con los "estereotipos machistas" que todavía hay en la sociedad y en el poder judicial "después de que la sentencia del pasado 26 de abril desmontase la concepción de violencia machista".

La PNL també recoge la necesidad de incluir y fomentar en todos los ámbitos académicos la formación de forma transversal en la UIB, particularmente en los estudios de Derecho.

Camargo ha asegurado que si se necesita que los cuerpos judiciales estén formados con perspectiva de género, se necesita que "esta formación comience en el grado de Derecho".