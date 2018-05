Meliá no entrará "a corto plazo" en el alquiler vacacional

no entrará en el negocio del, de momento. Aunque algunas cadenas hoteleras están empezando a entrar en él, "a corto plazo no vamos a entrar", aseguró ayer el vicepresidente y consejero delegado de la compañía hotelera mallorquina,en el Foro Hosteltur, celebrado en Madrid. "Esta decisión tiene que ver con nuestra, desde luego. En los hoteles, donde sufrimos más las consecuencias, tiene que servirnos para mejorar", añadió.

Escarrer cree que las viviendas turísticas "han venido para quedarse", aunque según el vicepresidente y consejero delegado de Meliá "tenemos que saber qué queremos y cuántas queremos", pidiendo una regulación similar a la que se está dando en el sector del transporte. En este sentido, Escarrer abogó por "limitar la oferta vacacional en función de un porcentaje sobre las camas hoteleras existentes".

Asia y Caribe



Gabriel Escarrer repasó también la trayectoria de Meliá en Asia y el Caribe, dos objetivos estratégicos para la hotelera, que ya tiene siete complejos en China, el último firmado esta misma semana, según recogió Hosteltur mediante una nota de prensa. En cuanto a Cuba, Meliá ha abierto cinco hoteles nuevos en 2018, a los que se incorporarán tres más hasta finales de año.

El consejero delegado de la cadena hotelera destacó el "gran esfuerzo" de Meliá en implantar una cultura de gestión propia. "El crecimiento tiene que ser estratégico, rentable y sostenible", aseguró, destacando que "el modelo actual de crecimiento no es sostenible; las cifras no lo son, cuando la planta hotelera regulada en tres años se ha incrementado menos de un 2 por ciento". Finalmente, recordó que España es el destino más competitivo a nivel mundial y que "no hemos alcanzado el tope ni mucho menos", aunque "hay que seguir trabajando para seguir siendo competitivos, definiendo el modelo de crecimiento, regulando el alquiler vacacional, reformando los destinos maduros y con la colaboración entre el sector público y el privado, entre otros aspectos".

Escarrer alertó también del "peligro" de que la situación política de Cataluña llegue a los turistas "con acciones en las playas".

El Foro Hosteltur contó ayer también con la presencia de Joan Vilá, presidente ejecutivo de Hotelbeds Group, el banco de camas líder mundial que acumula en su plataforma mil millones de búsquedas diarias. El foro se centró este año en los desafíos del crecimiento turístico.