Jarabo defiende a Iglesias a pesar de la "incoherencia" que es la compra del chalé

El portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo , admitió ayer que hay una "incoherencia" por parte de los dirigentes del partido Pablo Iglesias e Irene Montero en su "decisión personal" de comprarse un chalé por 600.000 euros, pero consideró que esta actuación es "compatible" con su continuidad en sus cargos. Jarabo, quien en todo momento mostró su apoyo a Iglesias y Montero, calificó de "desproporcionada" la consulta a los militantes del partido sobre si deben continuar como secretario general y portavoz y, tras dejar claro que él defenderá y votará a favor de que sigan, consideró que se trata de una consulta "redentora" motivada por el "acoso real" al que han sido sometidos los dos dirigentes del partido.

"Esta consulta redentora debería servir para que no haya más acusaciones exageradas sobre miembros de Podemos" dijo el portavoz parlamentario, quien comparó lo ocurrido con que en algún momento a él le preguntaran sobre si puede llevar a sus hijos al McDonalds cuando defiende una alimentación sana. "Esto no debe provocar ningún escándalo", afirmó.

Jarabo criticó el "juicio moral" que se ha hecho sobre una "cuestión personal" como es la compra de este chalé, una decisión que enmarcó en la esfera de la "vida privada". Admitió, no obstante, que hay una "incoherencia" entre las declaraciones que efectuaban hace cuatro años Iglesias y Montero y la compra del chalé, si bien insistió en que eso no les invalida para continuar al frente del partido. "El mundo está lleno de incoherencias, como que Rajoy anuncie que vaya a bajar los impuestos y luego los suba", declaró. También puso como ejemplo al líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, que en su día dijo que no apoyaría la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "No veo una crítica constante y que se abran informativos con estos asuntos, pero sí se hace con estas cuestiones personales", dijo Jarabo.

La compra del chalé del líder de Podemos también provocó la reacción de dirigentes políticos de otros partidos de Balears como la portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, quien resaltó que Iglesias "ha dejado las plazas por una mansión de lujo". La portavoz del PP afirmó que "lo criticable es la incoherencia y la cara dura de los que venían a cambiar la política". Añadió que el PP, como "partido liberal", nunca ha criticado que las personas utilicen su dinero para lo que "consideren", pero "son ellos los que sí lo han hecho, los que se querían diferenciar de la casta".

"No es una casa, es una mansión (lo que se ha comprado Iglesias) y basta recordar lo que se dijo del Palacete de Matas", añadió la portavoz popular para quien "Iglesias ha hablado mucho y ahora está probando su propia medicina". No obstante, consideró "absurdo" que Podemos vaya a hacer una consulta a sus bases sobre si Iglesias debe continuar liderando el partido por este asunto.

La presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, sí vio "lógico" en el caso de Podemos que se plantee esta consulta. "Nunca suelo meterme en cómo funcionan los otros partidos, pero un partido que dice ser tan asambleario, bien está que lo haga, hasta me parece lógico", dijo Armengol.

El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcovern, opinó que si bien puede haber "un problema de coherencia", si los dirigentes de Podemos "han ganado lícitamente" el dinero para comprar el chalé, él no tiene "nada que decir" ya que en todo caso es un "problema de partido".