Armengol, al PP: "Hemos conseguido el descuento del 75% porque no tienen mayoría"

El nuevo descuento de residente del 75% para los vuelos y trayectos en ferry entre la península y Baleares ha vuelto a enfrentar hoy a la presidenta del Govern, Francina Armengol , y al líder de la oposición,. Mientras que el presidente del PP ha atribuido la medida "por una parte al Gobierno y por otra al PP", Armengol le ha respondido que si "tendremos el descuento del 75 por ciento" es "porque ustedes no tienen mayoría".

"Los presupuestos generales aprobados por el Gobierno no llevaban el descuento del 75 por ciento, lo llevaba la enmienda de Nueva Canarias y de varios partidos de izquierda", ha recordado la presidenta del Govern, que ha señalado que Baleares "ha conseguido el descuento del 75 por ciento porque han tenido que transaccionar porque no tienen mayoría". "Cuando perdieron la mayoría le dije que era una buena noticia", ha apuntado la líder del Ejecutivo: "Es una buena noticia tener el descuento y no es gracias al PP".

Por contra, Company ha señalado que "se ha conseguido a pesar de su partido [el PSOE] que ha votado en contra de los presupuestos". El líder popular ha destacado que la enmienda que se incluirá en las cuentas prevé que el descuento ya sea para 2018, que tenga "vigencia indefinida" y que no pueda haber "pactos entre compañías para subir los precios". Company ha dudado que la propuesta de incluir el descuento en el Régimen Especial (REB) sea "bueno para Baleares" y le ha pedido a Armengol que "disfrute" con el descuento.

"Deje de hacer bromitas y trabaje para el REB", le ha respondido la presidenta, que ha insistido que el Govern "vigilará que el descuento se incluya en el REB" y que "instará al Ministerio de Fomento a vigilar que las compañías no suban precios" cuando entre en vigor el nuevo descuento.