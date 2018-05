Armengol insiste en la solución política para Cataluña pese al apoyo de Sánchez a Rajoy con el 155

La presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol , reiteró ayer su apoyo a una solución política para Cataluña ante lo que considera un "conflicto político", a pesar del firme respaldo mostrado ayer por el líder nacional del partido, Pedro Sánchez, a que el Gobierno de Mariano Rajoy mantenga la aplicación del artículo 155 tras la propuesta del nuevo president, Quim Torra, de incluir consejeros presos o huidos de la justicia. "Es un conflicto político que se arregla con la política. El president Torra y el presidente Rajoy tienen que reunirse y solucionar este conflicto, que dura demasiado, en beneficio de los catalanes y de los españoles" declaró Armengol. La jefa del Ejecutivo deberá responder hoy en el Parlament al portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, sobre esta cuestión.

Las declaraciones de Armengol reflejaron una vez más la diferencia de criterio del PSIB con Sánchez en este asunto y el malestar que provoca en las filas socialistas de Balears el apoyo del líder nacional del partido a la política de Rajoy en Cataluña. Ayer, el portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, admitía "discrepancias" con Sánchez aunque intentaba quitarles hierro, afirmando que a pesar de estas diferencias las relaciones entre los socialistas de Balears y el secretario general son "buenas".

"La relación es buena, a pesar de que pueda haber ciertas discrepancias, pero las discrepancias son sanas", dijo. Alcover intentó no pronunciarse sobre la prorroga de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, aunque al final admitió que no lo ve con buenos ojos. "La verdad es que no lo sé. A priori, no me gusta, pero tendría que ver los argumentos", declaró.