El PSIB admite "discrepancias" con Sánchez respecto a Cataluña

El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover , ha admitido esta mañana que hay "discrepancias" entre el PSIB y el líder nacional del partido, Pedro Sánchez, respecto a su, aunque las ha minimizado afirmando que a pesar de estas diferencias las relaciones entre los socialistas de Balears y Sánchez son "buenas".

"La relación es buena, a pesar de que pueda haber ciertas discrepancias, pero las discrepancias son sanas", ha dicho Alcover al ser preguntado por esta cuestión. El portavoz parlamentario socialista ha intentado no pronunciarse sobre la prorroga de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, aunque al final ha admitido que no lo ve con buenos ojos. "La verdad es que no lo sé. A priori, no me gusta, pero tendría que ver los argumentos", ha dicho al ser preguntado sobre si estaba de acuerdo con que se prorrogara el 155. Antes, Alcover ha defendido que la aplicación de este artículo "debe ser una medida absolutamente temporal" y que "hay que buscar soluciones políticas" para el conflicto catalán.