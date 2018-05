Marcos Nadal: "La asignatura de Educación en el Placer debería darse en las escuelas"

Siempre, no hay escapatoria. No somos tan originales, solo primates con una inteligencia social avanzada. Y donde hay sociedad, hay conflicto.

¿Los hombres son más animales que las mujeres?

Pertenecemos a la misma especie, tanto hombres como mujeres somos primates con sus pasiones y emociones. La alternativa es ser vegetal o mineral.

Leía el 'Times' de Londres por la destitución de Wenger, y me encuentro con un tal Dr. Marcos Nadal.

Antes me llamó la redactora científica del New York Times, por un estudio nuestro sobre la contemplación del arte visual y la controversia sobre los tipos de placer.

El artículo se titulaba '¿Qué es mejor, un Big Mac o Picasso?'

Lo que a cada persona le aporte más. Ahora bien, las áreas del cerebro afectadas son las mismas en un Big Mac o un Picasso, aunque el arte se coloque en el pináculo.

Degrada usted la experiencia artística.

No, queda establecida biológicamente. No hallamos evidencias de que la contemplación de la obra de arte supere al placer del sexo, el fútbol o la comida.

Entonces hay mucho postureo en el placer intelectual.

Es cierto, hay una componente importante de postureo. Cuanto más lo conoces, puedes experimentar nuevos matices, es el placer informado.

También puede inducir a engaño.

En las catas, se efectúa una resonancia a enólogos que reciben datos mientras prueban los vinos. Se observa que se dejan llevar más por la información que reciben que por el vino en sí, que es el mismo. Se someten a un contexto ficticio.

Usted va en la línea mallorquina: "El placer es el placer", venga de donde venga.

Comer o practicar el sexo contienen distintos factores, pero es el mismo placer. Se activan idénticas regiones del cerebro, con sus funciones y consecuencias. Por ejemplo, quieres más.

¿Es preferible comer una pizza o practicar sexo?

Es preferible comer una pizza y disfrutar, pero no si estás comiendo porque no te queda otra alternativa, ya que no puedes practicar sexo. Y los mecanismos del placer son adictivos, los mismos que enganchan en las drogas.

Usted puede medir en el cerebro si una persona está disfrutando.

Sí, incluso el grado en que está disfrutando, en una escala de actividad bioquímica. Otra región cuantifica el grado de placer que puede esperar, la expectativa como valor reforzador.

Usted no sabe si esa persona contempla la Capilla Sixtina o come una barra de chocolate.

Atendiendo a la región anticipadora o generadora del placer, no. Ahora bien, otras regiones cerebrales pueden determinar si se trata de una experiencia visual, táctil o auditiva.

¿Y si la persona está comiéndose una barra de chocolate en la Capilla Sixtina?

Verías una activación de zonas visuales y gustativas. Pero no podrías distinguir la obra que visualiza o el alimento que come.

Estudia usted la respuesta a las líneas curvas.

La gente está más predispuesta a explorar espacios de líneas curvas que rectas, por lo que las habitaciones diáfanas, de techo alto y curvadas mejoran la convivencia.

Entonces la arquitectura racionalista no provoca placer.

Al arquitecto que la crea sí, aunque no a quien la habita. Tienen percepciones distintas.

¿La víctima de una violación puede sentir placer, según sostiene un juez?

Yo diría que no. Siente dolor, angustia y vergüenza, pero no se estimularían las regiones cerebrales. Para ello se necesita una predisposición.

¿La víctima siempre encuentra la fuerza para resistirse?

Me gustaría ver ante una amenaza real a quienes se les llena la boca presumiendo de valientes. Muchos nos vendríamos abajo y nos resignaríamos.

La accesibilidad del porno en internet modifica nuestra visión del sexo.

Totalmente. Lo hace más presente en nuestras vidas, más accesible, te ocupa más tiempo. Al igual que ocurre con la alimentación, te permite una mayor experimentación.

¿El dolor es siempre más intenso que el placer?

La selección natural ha dotado a los animales de sistemas de supervivencia más al tanto de las amenazas que de los beneficios o placeres. Hay un sesgo.

¿El placer está sobrevalorado?

Está infravalorado, no lo cultivamos lo suficiente. La asignatura de Educación en el Placer debería impartirse en las escuelas, dentro de la enseñanza emocional.