Jorge Campos denuncia a Valtonyc por pedir la muerte de guardias civiles

El presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos , presentó ayer una denuncia en Fiscalía contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, por un presunto delito de odio al animar, supuestamente, a matar guardias civiles durante un concierto.

Según consta en la denuncia, las palabras textuales del rapero fueron "matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno" y "poned una puta bomba al fiscal de una vez". Campos presentó esta denuncia acompañado por Antonio Salvá, padre del último asesinado por ETA, el guardia civil Diego Salvá.

Campos ha incluido en su denuncia un enlace a un vídeo del concierto en el que se pueden escuchar las mencionadas expresiones, que el rapero pronunció no durante una actuación sino en un discurso entre canciones. "Ahora ya no es ni siquiera cantando, es animando al público a que maten guardias civiles y al fiscal también", criticó. Este concierto, según la denuncia, podría haber tenido lugar en Marinaleda (Sevilla) el pasado 31 de marzo.

El presidente de Actúa Baleares considera que esto demuestra que el rapero, condenado por la Audiencia Nacional por amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo, no tiene "arrepentimiento ninguno". Campos -denunciante en el proceso en el que Valtonyc fue condenado- subrayó la gravedad de estas declaraciones que como avisó constituyen "una invitación a cometer atentados", por lo que "es urgente el ingreso en prisión". "Demuestra que estamos ante un individuo radical y violento", apostilló.

Por su parte, Antonio Salvá señaló que "ni en el barrio más abertzale del País Vasco se atreven a decir lo que dice Valtonyc". Salvá, que acompañó a Jorge Campos a presentar la denuncia contra el cantante, declaró tambiénque "durante los últimos tiempos se está poniendo de moda amenazar y pegar a los guardias civiles y no se actúa como se tendría que hacer", por lo que la Fiscalía debe cortar estas actitudes "de raíz". Campos le agradeció su presencia, "no me quiero ni imaginar cómo se ha podido sentir", dijo.