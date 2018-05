El Govern presume de cohesión a pesar de la enmienda Nadal

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago (Més), admitió ayer que la conocida como enmienda Nadal para la ampliación del Centro Internacional de Tenis y el cambio de uso residencial a turístico ha provocado "discrepancias" entre los partidos del Pacto, pero sostuvo que estas no afectan al Ejecutivo balear que integran PSIB y Més per Mallorca. "El Govern está tanto o más cohesionado que hace un mes y con ganas de repetir en 2019", dijo Santiago tras el Consell de Govern.

La consellera efectuó estas declaraciones ejerciendo como portavoz del Ejecutivo en sustitución de la socialista Pilar Costa, ausente ayer por motivos personales. Santiago insistió en que los socios de legislatura dejan al Govern "preservado" de las tensiones entre los partidos del Pacto, de tal manera que estas se diriman en las relaciones entre los grupos parlamentarios sin que afecten al Ejecutivo.

"Las dinámicas del Govern y de los grupos parlamentarios son diferentes", dijo la consellera quien argumentó en que en el Ejecutivo PSIB y Més actúan con un nivel de consenso que no es necesario entre los grupos parlamentarios. La enmienda Nadal salió adelante el pasado miércoles en comisión parlamentaria con los votos a favor del PSIB, PP, El Pi y Ciudadanos, mientras que Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca votaron en contra. La votación se produjo después de que este asunto provocara un cisma en el seno del Pacto, con duros reproches desde Podemos y Més per Menorca al PSIB, al que acusan de deslealtad con los acuerdos por el cambio suscritos por los partidos del Pacto.

Aunque la citada enmienda, incluida en la Ley de Vivienda, fue presentada por el PP, su redacción salió de la conselleria de Territorio, a cuyo frente se encuentra el socialista Marc Pons. Para Podemos y Més, se trata de una clara operación de "urbanismo a la carta" para beneficiar los intereses de la familia Nadal.

A pesar de recordársele que la enmienda fue redactada por el Govern, Santiago insistió en la "cohesión" del Ejecutivo, al margen de las diferencias que se plasmen en el Parlament entre los partidos del Pacto. Junto a ello, lamentó que el debate sobre la enmienda Nadal haya "tapado" una normativa tan importante como la Ley de Vivienda.