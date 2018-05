Montoro autorizó el pago de la carrera profesional que ha recurrido María Salom

El secretario general de Servicios Públicos de UGT,ha dicho hoy que lapor recurrir contra los acuerdos de carrera profesional de los funcionarios. Romero ha exhibido la copia de un documento fechado el 06/06/2017 en el que el Director General del Ministerio de Hacienda y Función Pública,asegura: "Se podrán efectuar pagos a cuenta de la carrera horizontal a partir de los plazos que se acuerden". Hay que recordar que el PP en el Consell aprobó una moción exigiendo a Salom la retirada del recurso.

Pérez Medina añade en este mismo documento que las entidades locales "podrán adoptar sus propios acuerdos y establecer el desarrollo del complemento de carrera profesional porque ya existe una base jurídica que les da cobertura, en este caso la legislación balear".

Ante esto, Romero considera "evidente" que la suspensión no tiene razón de ser. "Además, ¿por qué los funcionarios de la Agencia Tributaria estatal sí perciben este plus de carrera profesional y aquí esto no ocurre?", se ha preguntado el sindicalista ante los medios.

Según Romero, son "unas 6.000 personas" las que están dejando de percibir estos incentivos salariales, y su situación es ahora "mucho peor que en 2012".

Romero cree que la problemática suscitada es "un lío político del que" los funcionarios son "rehenes". Hoy el sindicato ha vuelto a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno con una concentración en la que han participado medio centenar de funcionarios.

El representante de UGT ha desvelado que la delegada del Gobierno, María Salom, "envió una carta a todos los ayuntamientos para que se abstuvieran de implementar acuerdos de carrera profesional; si lo hacían, podían estar incurriendo en malversación de caudales públicos o prevaricación".

Por último, el líder sindical se ha preguntado si cuando Salom era presidenta del Consell y firmó el acuerdo de carrera profesional "¿pudo haber prevaricado? ¿Pudo haber malversado fondos públicos?".