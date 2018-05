PP y Pi arremeten contra Ensenyat por la paralización de los proyectos de carreteras en Mallorca

portavoz del PP yportavoz de El Pi, han arremetido hoy contra el anuncio del presidente del Consell, Miquel Ensenyat , de paralizar los grandes proyectos de carreteras. Hoy tiene lugar en el Consell la segunda jornada del debate sobre el estado de la institución donde los grupos de la oposición tienen el turno de réplica al discurso de presidente.

Han criticado la falta de gestión del Consell. En este sentido, Rovira aseguró que "debe contarles a los mallorquines que las cuentas del Consell son un auténtico engaño y en 2017 únicamente han ejecutado un 20% de las inversiones presupuestadas". El popular ha emplazado a Ensenyat a "explicarle a los ciudadanos por qué su partido no quiere y no ayuda a la solución del colapso circulatorio en las carreteras. Més y Podemos presionan para no impulsar más proyectos, las mismas presiones que han paralizado tres años la carretera de Campos a Llucmajor o la reanudación del segundo cinturón". "A Més y Podemos les da urticaria impulsar nuevas infraestructuras", ha añadido el portavoz popular.

Pastor también criticó la paralización de las carreteras por las desavenencias en el Pacto: "La saturación en las carreteras se debe a la falta de gestión y el problema es que ustedes no quieren más turistas y ello puede ser muy peligroso para nuestra economía". Pastor llegó a comparar a Ensenyat con Bauzá, al considerar que el presidente del Consell "sigue alejado de la realidad".

Tanto Rovira como Pastor le han echado en cara a Ensenyat que "esté más preocupado por su candidatura a las primarias de Més que de dirigir el Consell. "Parece que huºye de la institución y ocultar la realidad bajo grandes titulares de prensa y fotos para vender humo son malas compañía", le ha espetado el popular. Pastor le ha recordado que "solo piensa en ser candidato de Més al Govern y deja el Consell en manos de Jesús Jurado (Podemos), le emplazamos a que lo deje en manos del socialista Francesc Miralles, que por lo menos trabaja". Pastor utilizó la expresión de "tirar al mar" que el propio Ensenyat hutilizó ayer para hacerle la broma: "Vi a la señora Fina Santiago y pensé que era a su rival en las primarias que quería tirar al mar". La portavoz de Ciudadanos, Catalina Serra, ha acusado a Ensenyat de "llevar tres años de inmovilismo y paralis, su lema es despacito".