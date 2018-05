Los hoteleros acusan de "falta de transparencia" a Turismo sobre la ecotasa

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca está molesta con la conselleria de Turismo porque asegura desconocer el grado de ejecución de los proyectos financiados con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. La presidenta de la patronal hotelera, Maria Frontera, lamenta que el ejecutivo y en concreto la conselleria de Turismo no haya sido capaz de compartir la información respecto a la evolución de cada una de las actuaciones que aprueba la comisión de impulso del turismo sostenible, entidad participada por los diferentes organismos y entidades de la sociedad y que es la que decide en qué se gasta la ecotasa.

Maria Frontera aseguró ayer que los empresarios hoteleros, representados en dicha comisión a traves de la patronal CAEB, han pedido esta información a la conselleria que dirige Bel Busquets, "varias veces durante los dos últimos meses" aunque no han obtenido una respuesta satisfactoria. La federación hotelera cree que la información no es clara debido a una ausencia de criterio por parte del Ejecutivo. Asimismo, la patronal se queja de "falta de claridad" en relación al trasvase de competencias en relación a la gestión de la ecotasa a la Agencia de Turismo de Balears, con Jaume Alzamora al frente, desde que este organismo se vació de contenido en cuanto a promoción turística a favor del Consell de Mallorca.

Las quejas vienen de lejos. Ya en la feria turística de Berlín hoteleros y también algún operador turístico expresaron al Govern su frustración por no poder informar a los clientes, que son quienes pagan el impuesto, del destino real y concreto de los fondos, más allá del nombre del proyecto aprobado.

La vicepresidenta del Govern y consellera de Turismo, Bel Busquets, anunció en dicha feria que el Govern haría un esfuerzo para que este déficit de información quedase resuelto, pero los empresarios insisten en que ellos dan la cara ante el cliente y no tienen elementos para poder ofrecer los detalles de cada uno de los proyectos que se financian con los fondos del impuesto.

Igualmente, los hoteleros se quejan de que los dípticos que hay en los hoteles tienen que imprimirse por parte de los mismos empresarios, algo que en su opinión debería correr a cargo de la administración, que es la que recauda y tutela la aplicación de los fondos.

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca critican, asimismo, la duplicación de la ecotasa aprobada recientemente, en un momento, aseguran, en que las reservas se encuentran con una "tendencia general a la baja" por la recuperación de destinos competidores del Mediterráneo oridental como Turquía, Grecia o Egipto.



Reformas



Otro de los aspectos que más preocupa al sector hotelero en estos momentos es el mantenimiento del ciclo de reformas en los establecimientos iniciado hace ya unos años. El actual marco normativo, modificado tras la reforma de la ley de turismo, no es tan favorable al impulso de la reconversión, y reivindican la flexibilidad de la ley Delgado. En este sentido, recuerda la presidenta de la Federación Hotelera, que "si el marco normativo no tiene fecha de caducidad, los empresarios mantienen su compromiso y las reformas no van a parar, pero si hay cambios, como los sucedidos con la reforma de la ley turística, entonces se interrumpe el ritmo".

Según cálculos de la patronal hotelera, a pesar del enorme cambio y subidas de categoría experimentados en los últimos cinco años "aún queda un cuarenta por ciento de la planta hotelera que debe dar el "salto cualitativo" y para ello afirman que es necesario que el Govern "no esté para otras cosas", sino que apoye las condiciones y las facilidades legislativas evitando trabas.

Los hoteleros recuerdan también que la industria auxiliar y las empresas de construcción son las principales beneficiarias de las mejoras en las instalaciones hoteleras, y que "ahora hay que sembrar para los próximos dos años", en referencia a la necesidad de asegurar nuevas inversiones y reconversiones de alojamientos. "Sólo quedan proyectos para dos inviernos", advierte Frontera.