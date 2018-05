Ensenyat: "Si alguien cree que el conflicto catalán se arregla con las porras o enviando gente a la cárcel es que no ha entendido nada"

El PP ha criticado a Miquel Ensenyat por acudir al Sopar de Groc en favor de los políticos catalanes presos "y debe explicar si apoya a los golpistas y a los que incumplen la Ley y la Constitución".

La réplica de Ensenyat no se ha hecho esperar y ha sido en el último momento en que ha elevado un poco el tono: "Si alguien de ustedes cree que el conflicto de Cataluña se soluciona enviando a la Guardia Civil con las porras y metiendo gente en la cárcel, es que no han entendido nada". Acto seguido, Ensenyat ha añadido que "a no ser que todo ello sea con la finalidad de conseguir más votos, lo que sería verdaderamente vergonzoso".

El presidente del Consell también ha contestado las críticas de la oposición sobre las carreteras, asegurando que el año que viene se verán todos los proyectos de mejora que se están proyectando y que servirán para mejorar de forma muy importante la actual red vicaria. No obstante, el presídete del Consell ha recordado que "lo que pretendemos es no solo mirar las carreteras, queremos una visión global para una movilidad sostenible y, como dije ayer, potenciando el transporte público. No debemos solo pensar con los coches".

Miquel Ensenyat también ha salido al paso de las críticas por la mala gestión, especialmente centradas en el Institut Mallorquín d´Afers Socials (IMAS). "El IMAS cuenta en esta legislatura con una inversión histórica y la muestra son las dos residencia que están construyendo, a más de modernizar las actuales", ha indicado. De igual modo, defendió el rescate del túnel de Sóller y quiso dejar claro que en ningún momento solo piensa en su candidatura a las primarias de Més".