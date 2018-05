PSIB, Podemos y Més reconocen "discrepancias" en la enmienda para ampliar la academia de Nadal

Las consecuencias de la crisis abierta en el Pacto por la, para ampliar el centro de tenis y permitir el cambio de uso residencial a turístico de las plazas de residencia previstas para jóvenes deportistas, no han ido más allá de la exigencia dede que no vuelva a actuar con deslealtad y la constatación de que los socios de legislatura deben pactar las "discrepancias" cuando se producen y rebajar la tensión.

La reunión de seguimiento del pacto celebrada esta mañana se ha caracterizado por la tensión y el cruce de acusaciones, aunque no modificará que la enmienda Nadal salga esta tarde adelante en comisión parlamentaria con el voto a favor de PP y PSIB. El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, ha admitido que hubiera sido mejor que esta enmienda no se incluyera en la Ley de Vivienda, pero ha recordado que hacerlo a través de la conocida como ´ley escoba´ por la que se modificarán varias normativas, no hubiera permitido que saliera adelante, ya que bastaría con que un solo grupo rechazara que se debatiera. Alcover ha afirmado, en lo que se refiere a las relaciones del Pacto, que aunque puede haber "discrepancias" entre los socios de legislatura son capaces de "superarlas" y poner por encima el conjunto de actuaciones de los acuerdos por el cambio que se impulsan.

Sin embargo, este asunto ha aumentado la desconfianza hacia el PSIB de Podemos y Més per Menorca especialmente. "Las discrepancias siempre se pueden pactar, pero lo que nos preocupa es que las cosas se hagan por detrás y que se pretenda hacer ver que era algo menor, cuando esta enmienda es muy importante porque estamos hablando de urbanismo a la carta" ha afirmado el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Nel Martí. El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, ha insistido en que el PSIB ha actuado con "deslealtad" a los acuerdos por el cambio aliándose con el PP para sacar adelante esta enmienda y ha afirmado que los socialistas "deberán reflexionar" para que no se repita una situación similar. "Las consecuencias estarán en función de que el PSIB decida (a partir de ahora) si quiere seguir desvinculándose de los acuerdos por el cambio o no", ha dicho Jarabo respecto a las "consecuencias" sobre las que advirtió el martes que tendría esta enmienda presentada por el PP, pero con el asesoramiento de la conselleria de Territorio.