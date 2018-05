"No sabía que era tan peligroso"

No sabia que era tan peligroso. En la noticia se puede leer como controlan hasta las casas de mis amigos que normalmente frecuento. Tienen miedo de que me fugue a un país democrático, cuente lo que está pasando en este país y deje a España en evidencia.https://t.co/KcdErTsRr6 „ Josep V. ??? (@valtonyc) 16 de mayo de 2018

Laestálos movimientos en elpor si el rapero mallorquín, más conocido como, que tienepor una condena de, abandona la isla. Ladio el lunes diez días a Valtonyc paraen la cárcel que elija y si no lo hace será puesto en. Fuentes policiales explicaron que el control de los vuelos de salida de Mallorca estos días se está haciendo de manera preventiva y ante la posibilidad de que el condenadoEntre las acciones que está desarrollando la Policía destaca unpara que informen si Arenas Beltránen los próximos días. De forma paralela, se están desarrollandosobre el rapero.Las fuentes informantes, no obstante, destacaron que Valtonyc tiene su residencia en un pueblo () que es, por lo que correspondería a ese cuerpo el control más próximo al penado.Por otro lado, fuentes del entorno de Valtonyc no han querido confirmar si éste. El rapero no ha hechoy tan solo mantiene. Algunos amigos de Sa Pobla dudan de que el joven siga todavía en Mallorca.La noche del miércoles, en su, ironizó: "No sabía que era tan peligroso. En la noticia se puede leer cómoque normalmente frecuento. Tienen miedo de que me fugue a un país democrático,".En una intervención de hace unos días en redes sociales, Arenas aseguró que no entraría voluntariamente en prisión. Según su abogado,, Valtonyc va a apurarsu entrada en prisión en espera de que el, al que piensa recurrir contra su condena, suspenda la ejecución de la sentencia.El músico alega que sus condenas, derivadas de letras de sus canciones que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo estiman delictivas, han vulnerado sus. Valtonyc ha sido considerado autor de enaltecimiento del terrorismo de ETA y Grapo y humillación a las víctimas del terrorismo; injurias y calumnias aly amenazas al líder del Círculo Balear,. El músico ha intentado que elsuspendiera su entrada en prisión, pero no ha conseguido ni que se admitiera a trámite su recurso. Valtonyc puede presentarse en cualquier cárcel española. Por otro lado, laal músico ha convocado para el jueves, a partir de las 19,30, un concentración de protesta por su condena frente a laen