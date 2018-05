Pedro Quevedo: el diputado canario gracias al que se volará más barato desde Mallorca

Lo llamativo es que no es de Baleares, sino de Canarias. Los residentes de las islasgracias a que el descuento de residente pasará del 50 al 75 por ciento . Y lo harán gracias a él. Al diputado que la aritmética parlamentaria han dejado en una posición clave para condicionar los presupuestos.es el diputado deque ha condicionado su voto para que Mariano Rajoy apruebe sus presupuestos a ampliar la bonificación al transporte aéreo y marítimo entre islas y península.

Pedro Quevedo (Caracas, 1956) es un histórico dirigente de Nueva Canarias, principal partido de la izquierda nacionalista canaria, surgido de una escisión de Coalición Canarias, partido del que participó en su fundación. Médico de atención primaria y representante del colectivo sanitario durante años, obtuvo en las elecciones de diciembre de 2015 escaño en Madrid. Lo hizo en coalición con el PSOE canario, si bien desde un inicio se fue al grupo mixto, tal y como ya preveía el acuerdo preelectoral con los socialistas.

Después de votar a favor de la fallida investidura de Pedro Sánchez repitió en las elecciones de 2016. Esa cita electoral le dejó en mejor lugar: es el llamado diputado 176 necesario para formar cualquier mayoría parlamentaria que no incluya a los dos grandes partidos. Y de ahí su papel clave esta legislatura.

Después de una legislatura del Partido Popular con mayoría absoluta en que nunca se puso sobre la mesa y con el Govern de Francina Armengol defendiendo la tarifa plana para los vuelos interislas, Pedro Quevedo hizo valer el peso de su voto en el Congreso para conseguir que el descuento en los vuelos interislas pasara del 50 al 75 por ciento. Una exigencia aceptada por el Gobierno central que, inevitablemente, tuvo que beneficiar también a los ciudadanos de Balears, que disfrutan ya de la mejora de este descuento desde el pasado verano.

Pese a los beneficios que ha obtenido Baleares del diputado canario, su lucha siempre ha sido únicamente Canarias. Y siempre lo ha querido dejar claro. Ya avisó en una visita a Menorca que para que Baleares se beneficiara de su negociación por el 75 por ciento en los vuelos a la península Baleares también tenía que presionar.



La pasada legislatura acusaba a Madrid de "trato de favor" a Baleares



En 2012 llegó a criticar la rebaja de las tasas aeroportuarias en Baleares. "El Plan de [José Manuel] Soria establece más beneficios a Baleares que a Canarias para estimular la conectividad...Como si hubiese nacido en Menorca", censuraba al entonces ministro de Turismo, atribuyendo sus medidas a favor de las islas a que entonces el Govern balear estuviera presidido por el también popular José Ramón Bauzá. También denunció trato de favor a Baleares frente a Canarias, cuando el Gobierno paralizó los sondeos petroliferos en el mar balear mientras seguían en aguas del archipiélago atlántico.

En la tramitación de los presupuestos de este año, Quevedo marcó desde un primer momento que el descuento del 75 por ciento en los vuelos a la península sería una de sus condiciones. De ello han estado pendientes tanto desde el Govern como desde los diferentes partidos de la isla, que no obstante han maniobrado para tratar de apropiarse del mérito con iniviativas y reuniones en Madrid. Sin embargo, del voto de Quevedo dependían las cuentas de Rajoy, y avisó que no se sentaría a negociar hasta que el Gobierno del PP no tuviera atado el apoyo del PNV.

Una vez conseguido el apoyo de los nacionalistas vascos, Quevedo se ha sentado a negociar, consiguiendo cerrar el apoyo a una enmienda a favor del descuento del 75 por ciento pero que deja fuera a Baleares. Sin embargo, una vez acordado con Canarias, el Gobierno deberá apoyar la misma iniciativa también para Baleares. Gracias al diputado canario, desde este verano volar desde las islas a la península será un cincuenta por ciento más barato.