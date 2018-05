Las mujeres vuelven a salir a la calle

Unas 150 personas exigieron ayer al Gobierno central que dote, así como estaba previsto, con 200 millones de euros el Pacto Estatal contra las Violencias Machistas. En la manifestación, convocada en Balears por Moviment Feminista Mallorca bajo el lema 'Compromís = Pressupost', los asistentes cantaron lemas como "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Sense la dona no hi ha revolució" o "Yo sí te creo", en relación a la víctima de 'La Manada'. Los manifestantes, algunos de ellos con banderas y silbatos, estuvieron acompañados de una batucada, si bien aseguraron que el acto no pretendía ser "una fiesta", sino una reivindicación. La protesta dio inicio a las 20.00 horas desde la plaza de la Porta Pintada de Palma , y recorrió diversas calles del centro de Palma.