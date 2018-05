Las listas de interinos de Educación están "llenas de errores" según los sindicatos

La Conselleria de Educación publicaba esta semana la lista de interinos admitidos y excluidos para el curso 2018-2019 "llena de errores", según denunciaron ayer los sindicatos STEI y Unió Obrera Balear (UOB) Ensenyament.

El STEI criticó "el caos nunca visto" en la Conselleria y Universidad en la publicación de las listas de interinos por los errores que contenían y, además, por "vulnerar la ley" al "tomar decisiones" sobre las oposiciones sin consultar a los sindicatos.

El sindicato explicó que Educación había publicado antes de lo previsto la lista, ya que se esperaba el mes que viene, y por ello culpó a la Conselleria de haberse precipitado. "Quieren anticipar demasiado algunas cosas sin estar preparados para ello", sentenció. De esta forma, señaló que si su problema era la falta de personal, deberían "incorporar todos los empleados que necesiten" para no improvisar en un tema que mantiene en vilo a miles de docentes.

STEI aseguró que con esta "es la segunda vez en dos o tres semanas que cambian unas listas publicadas sin previo aviso", con lo que ello implica, ya que, apuntaron, "puede haber gente que las haya visto y haya actuado en consecuencia".

De esta forma, el sindicato acusó a Educación y a la Universidad de haber cometido "fallos graves" en las listas como por ejemplo que los criterios de programación no se corresponden con las puntuaciones publicadas. "Se da a la nota del expediente académico un valor que no es real", denunció.



Interinos S

Por otro lado, destacaron los problemas existentes que hacen referencia a los interinos que han sido tutorizados y que "siguen apareciendo como no tutorizados" y ya no pueden reclamar. Esto mismo denunciaba también Unió Obrera Balear, quien a través de un comunicado señaló que los interinos S, es decir, que nunca han llegado a realizar una sustitución de 30 días y que por lo tanto no han podido ser tutorizados, no verán su formación reflejada en las bolsas para el curso 2018-2019 debido a este error.

El problema recae en que tras la publicación de las listas definitivas, la Dirección General de Personal Docente no realizará la próxima revisión del baremo hasta que se lleve a la Mesa la convocatoria de las bolsas del curso 2019-20, probablemente el mes de octubre.

El STEI, además, culpó a la Conselleria de incluir mal en las listas los datos de los excluidos por el catalán, pues señalaron que "todas las personas excluidas no saben exactamente qué reclamar" puesto que la mayoría aparece en las listas "como si no tuviera ninguna titulación en catalán", cuando puede que solo se les esté reclamando un determinado nivel.

En relación a las instrucciones sobre la gestión de las ausencias y permisos publicada considera que "exceden" las medidas "organizativas necesarias" y no han sido consultadas con los sindicatos, tal como establece la ley.