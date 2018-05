Crisis en el Pacto: Podemos y Més contra el PSIB por la enmienda Nadal

Castells, de Més per Menorca, ayer preguntando a Armengol por la enmienda Nadal en el Parlament.

El asesoramiento por parte dela la enmienda de los populares, defendido ayer en el pleno del Parlament por la presidenta, hizo que el portavoz parlamentario de Podemos,, acusara en los pasillos de la Cámara balear a los socialistas de "grave deslealtad" con el Pacto a la vez que les advertía de que su actuación "tendrá consecuencias", que no quiso concretar.

Antes, Nel Martí y Josep Castells, de Més per Menorca, habían acusado a PSIB y Podemos de presionarles para que "miráramos para otro lado" en la inclusión de la enmienda Nadal en la Ley de Vivienda. Tanto Jarabo como el portavoz socialista, Andreu Alcover, rechazaron esta acusación. En el caso del portavoz de Podemos, aseguró que sólo llamó a Més per Menorca para preguntarles si apoyarían que, en lugar de en la Ley de Vivienda, la enmienda se incluyera en la conocida como 'ley escoba', por la que se modificarán varias normativas. Jarabo precisó que, en todo caso, Podemos siempre rechazaría que se aprobara, con independencia de la ley en la que se incluyera. La Ley de Vivienda se votará hoy en comisión parlamentaria y la propuesta concreta para el Centro de Tenis Rafael Nadal saldrá adelante con los votos del PP, PSIB, El Pi y Ciudadanos.

Antes de estas declaraciones Armengol había justificado en el pleno del Parlament que el Govern hubiera "asesorado" al PP para la enmienda Nadal afirmando que el Ejecutivo balear apoya "a los grupos parlamentarios para que las normas se tramiten con total legalidad", como hace "siempre", y que "será decisión de los grupos parlamentarios si se aprueba o no" esta iniciativa. "Damos mucha importancia a la seguridad jurídica de las normas", declaró Armengol, quien recordó que el ayuntamiento de Manacor no tiene aún PGOU y resaltó que con la enmienda Nadal "se devuelven las competencias urbanísticas al Ayuntamiento".

Armengol contestaba así a Castells, quien le instó a aclarar si esta iniciativa "salió del PP o de los despachos del Govern". El diputado de Més per Menorca acusó a Armengol de amparar el "urbanismo a la carta" para beneficiar los intereses del tenista y calificó de "escándalo" que la enmienda se redactara en la conselleria de Territorio para que la presentara el PP con "traición y nocturnidad".

Posteriormente, en los pasillos del Parlament, Castells y Martí lanzaron duras acusaciones en especial hacia el PSIB y afirmaron que la aprobación de la Ley de Vivienda se ha estado retrasando para poder incluir la enmienda Nadal con la que permitirá ampliar el centro de tenis en "214 plazas de la noche al día". El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Ferrà, también dejó claro su oposición al "urbanismo a la carta" que supone la enmienda Nadal, aunque en su caso aseguró que no han recibido presiones de sus socios de Govern.

Jarabo aún fue más duro y sostuvo que esta iniciativa es "la segunda deslealtad grave" del PSIB a los Acuerdos por el Cambio suscritos en 2015 por los partidos del Pacto, tras la disposición a la Ley de Urbanismo que beneficiaba a los intereses de la familia Matutes en Eivissa. "Ahora se beneficia a la familia Nadal" y con esta enmienda "se permite un nuevo hotel en nuestras islas" para lo cual "PP y PSIB se han puesto de acuerdo con el fin de beneficiar intereses muy concretos".

El portavoz de Podemos no quiso concretar qué "consecuencias" tendrá para el Pacto este asunto. "Llamaremos a consulta a los miembros del Govern que han facilitado que el PP presentara esta enmienda", dijo. En Podemos no se contempla una ruptura del Pacto, pero se admite que las relaciones con el PSIB han quedado tocadas y que a los socialistas les costará más ahora que sus socios acepten otras cuestiones.

Una "oportunidad"



Alcover rechazó todas estas acusaciones y defendió la ampliación del Centro de Tenis como una "oportunidad para desestacionalizar" la temporada turística y diversificar la oferta. Para el portavoz parlamentario socialista, la enmienda Nadal es de "sentido común", a la vez que defendió que no se autorizará "un metro cuadrado más" que no tenga un fin deportivo. En este sentido, argumentó que el que las 200 plazas destinadas a alojar a jóvenes deportistas pasen a tener un uso turístico es sólo "un cambio d eusos de plazas" que no supone que "se construya ni un metro cuadrado más".