Armengol acusa a Salom de atacar el catalán con fondos públicos

La presidenta del Govern , calificó ayer en el pleno del Parlament deque "las instituciones del Estado, pagadas cony con" se dediquen "a perseguir un derecho identitario como la lengua propia de Balears , el catalán", en referencia a los recursos de Delegación del Gobierno contra las ayudas municipales a la rotulación de comercios en catalán. Armengol contestaba así a, diputada de, quien le preguntó por la postura del Govern ante "la ofensiva del Gobierno central y sus socios de Ciudadanos contra la lengua propia de Balears".

La jefa del Ejecutivo afirmó que la decisión de la delegada del Gobierno, la popular Maria Salom, "va en contra de los ciudadanos" de las islas y recordó que la protección del catalán está recogida en el Estatut d'Autonomía que Salom "defendió en el Congreso de los Diputados" en su día. "Se ve clarísima la intencionalidad política y es lamentable", dijo refiriéndose a la delegada del Gobierno.

Armengol enmarcó estos recursos en "la guerra desesperada del PP y Ciudadanos" por lograr votos, por lo que criticó que para ello "vayan en contra de algo tan básico de una tierra como es su lengua". Añadió que los ciudadanos de Balears "siempre han convivido a la perfección" con las dos lenguas oficiales y que la "crispación" por este motivo es responsabilidad del PP, ya que comenzó en la pasada legislatura con la política lingüística de José Ramón Bauzá en el Govern y "continúa" con el actual líder de los populares en las islas, Biel Company.

Armengol aprovechó para atacar a Company. "Hay un caos en el PP balear en algo que deberían tener claro", afirmó. "Los diputados del PP se salieron del pleno del Parlament porque no sabían qué votar con la Ley de Símbolos (para su derogación) y veo que Company sigue sin saber qué hacer", concluyó en referencia a la crisis en el PP balear a causa de los recursos de Salom.

Las alusiones al presidente popular, quien escuchaba desde su escaño, fueron obviadas por la portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, en la pregunta que dirigió a la presidenta del Govern, centrada en los impuestos. Armengol sostuvo que no prevé "ninguna nueva figura impositiva" en lo que queda de legislatura. Sin embargo, Prohens sostuvo que la futura Ley de Residuos contempla "dos nuevos impuestos,, de vertidos y de incineración, que supondrán 30 euros más para cada familia de Balears", por lo que Armengol "o engaña a los ciudadanos o no se entera de lo que pasa en su Govern" La portavoz popular añadió que el objetivo de estos nuevos impuestos "no es otro que el de crear la agencia balar de residuos, marca PSOE".

Frente a estas acusaciones Armengol insistió en que su Govern no aprobará nuevos impuestos y defendió que las medidas fiscales adoptadas por su Ejecutivo han sido para "reequilibrar" la fiscalidad, afectando "al 3 por ciento" más rico de la población balear con el fin de mejorar los servicios públicos e infraestructuras sanitarias y educativas. A ello añadió la ecotasa como el único nuevo impuesto creado, que "lo pagan los turistas".

"El problema es que el PP dice no a la mejor financiación de Balears, lo que significa decir no a mejores servicios públicos", afirmó. Además, acusó al PP de "demagogia" al defender una bajada de impuestos ya que siempre lo exige estando en la oposición, pero cuando gobierna los sube "sobre todo a las clases medias y bajas" a la vez que beneficia con "amnistías fiscales" a los grandes defraudadores.