La Audiencia Nacional da diez días a Valtonyc para ingresar en prisión

El rapero mallorquín, más conocido como, deberá. Así lo recordó ayer la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al haber transcurrido elpara conseguir que el(TC), en espera de que se resolviera su. Las esperanzas de eludir el ingreso en un centro penitenciario por parte de Valtonyc pasan ahora por interponer un recurso de amparo ante ely pedir la suspensión de la pena, según explicó ayer su abogado

El Supremo ratificó el 15 de febrero la condena al artista mallorquín a tres años y medio de prisión por los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas y amenazas de muerte a Jorge Campos, dirigente del Círculo Balear. Todos estos delitos los cometió a través de las letras de sus canciones, que colgaba en internet y también interpretaba en conciertos.

El Constitucional comunicó el pasado viernes que no admitía a trámite la demanda de amparo del músico, que había alegado vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, la creación artística y la participación política.

Pedir amparo



El joven pidió al Constitucional que dejara en suspenso su entrada en prisión en tanto no se pronunciara sobre su demanda de amparo. Ante esta situación, la Audiencia Nacional le dio, el pasado diez de abril, un mes de plazo para acreditar la suspensión de condena por parte del TC. El plazo acababa el pasado fin de semana y la pretendida suspensión no se ha conseguido, al estimar el Constitucional que no hubo lesión de derechos fundamentales del rapero.

La Audiencia Nacional no dictó ayer una nueva providencia para ordenar el encarcelamiento de Valtonyc, sino que se limitó a recordar que en la emitida el 10 de abril se le requería ya para ingresar en prisión, una vez vencido el mes.

Escoger la cárcel



Arenas puede escoger el centro penitenciario que más le agrade para cumplir su condena. Su abogado manifestó a este respecto que se trata de una elección de su cliente.

La sala segunda de la Audiencia Nacional condenó a tres años y medio de cárcel a Valtonyc por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al rey Juan Carlos I y a la Familia Real y amenazas al líder del Círculo Balear Jorge Campos.

Valtonyc recurrió ante el Tribunal Supremo esa sentencia. Y el Alto Tribunal confirmó el fallo el pasado 15 de febrero. El joven argumentó que las letras de sus canciones no eran ofensivas, ni violentas y que estaban amparadas por su derecho a la libertad de expresión.

La Audiencia Nacional destacó en su sentencia varias decenas de frases de los rap de Valtonyc que consideró delictivas por hacer apología de ETA y del Grapo, humillar y ofender a las víctimas de dichas organizaciones terroristas, injuriar y calumniar a Juan Carlos I y su familia y amenazar de muerte a Jorge Campos. Arenas, en su recurso alegó que "el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico" y que las frases habían sido sacadas de contexto. El Supremo rechazó que esas palabras estuvieran amparadas en la libertad de expresión.