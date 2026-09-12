Son Mut Nou: el campo mallorquín donde crecen más de 3.000 higueras traídas de todo el mundo

En la Marina de Llucmajor, donde la tierra calcárea y arcillosa se encuentra con un clima cálido y unas lluvias que parecen hechas a medida, crece desde hace treinta años un proyecto que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta: Son Mut Nou, el campo de experimentación de higueras más grande del mundo.

La finca, situada en pleno Migjorn mallorquín, es obra de Montserrat Pons y Boscana, farmacéutico de Llucmajor que convirtió una pasión personal por la higuera en una de las colecciones de germoplasma más singulares de Europa. Hoy, quien camina entre sus filas de árboles se encuentra con miles de higueras lozanas y esbeltas, procedentes de todos los rincones de las Islas Baleares, de la península y de países tan lejanos como exóticos.

Un capricho que se hizo ciencia

Todo empezó en 1995 con un puñado de esquejes. Montserrat Pons i Boscana, farmacéutico de profesión pero botánico apasionado, y Colau Montserrat i Garau, de Can Norat, plantaron las primeras higueras en una finca en Llucmajor. La mayoría de aquellos primeros ejemplares eran de la variedad Miner, cedidos por Josep Sacarès i Mulet.

Le preguntamos a Montserrat si recuerda el número total de higueras y variedades y no duda ni un segundo: “¿A qué tú sabes cuántos hijos tienes? Pues yo también” dice riendo. 3.200 higueras, 1.436 variedades distintas y ejemplares procedentes de 64 países, incluida la higuera del Che Guevara que viajó desde Bolivia pasando por Miami y Madrid hasta llegar a Mallorca. No hay institución, universidad ni administración detrás. Pons ha levantado el proyecto a base de contactos con labradores, podadores y coleccionistas de todo el mundo que, con los años, han ido aportando esquejes de variedades cada vez más raras.

Un laboratorio al aire libre

Lo singular de Son Mut Nou no es solo la cantidad de árboles, que también, sino cómo están plantados: todos comparten el mismo suelo, el mismo clima, las mismas lluvias y sequías, la misma poda y los mismos cuidados. Esa homogeneidad convierte al campo en un laboratorio a cielo abierto, donde resulta posible comparar el comportamiento de cientos de variedades bajo condiciones idénticas, algo que sería imposible si cada higuera creciera en un lugar distinto.

Todas las higueras, recuerda Pons, son especies del género Ficus: desde la Ficus carica, la más habitual en el Mediterráneo, hasta la Ficus palmata, la Ficus sycomorus o la Ficus religiosa, cada una con su propio origen y su propia historia. Solo un 19% de las variedades no son comestibles y se destinan a la producción de incienso; el resto arrastra siglos de leyendas, rutas comerciales y devociones religiosas repartidas por medio mundo.

De alimento de supervivencia a alta cocina

En Mallorca, el higo fue durante generaciones comida de subsistencia: alimentaba tanto a las familias como al ganado en los años de escasez. Ese pasado humilde es justo lo que ahora reivindica Son Mut Nou, transformado en materia prima para la gastronomía. De la finca salen higos en almíbar, higos secos, mostaza y pan de higos, además de vinagre, vino de higo y un sustituto de café elaborado a partir de higos añejos desecados y molidos que viaja hasta las manos de la mismísima Carme Ruscalleda.

Parte de esa despensa ha llegado ya a los fogones de restaurantes de la isla, donde chefs han incorporado la savia, la pulpa y el almíbar de estos higos a platos de temporada.

Cómo visitar Son Mut Nou

China, Irán, EEUU, Lituania, Croacia, personas de infinidad de países ya han sucumbido a los encantos de Son Mut Nou.

Hasta ahora, la finca se puede visitar los martes, jueves y sábados de 8 a 13h. Sin embargo, es tal la demanda y la afluencia que, a partir de este curso, funcionarán exclusivamente bajo reserva. Tanto para visitar la finca en grupo, en familia o en pareja y disfrutar de una degustación de cortesía como para quien prefiera recolectar higos por su cuenta. De hecho, la finca proporciona una cesta para recorrer libremente los árboles.

Entre higueras centenarias y variedades traídas de los cinco continentes, Son Mut Nou demuestra que a veces la mejor forma de proteger un patrimonio agrícola es, sencillamente, sembrarlo, cuidarlo y contar su historia.