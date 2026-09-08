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El café

Plumo, amantes del café y las bicis comparten barra

En pleno centro de Palma, en la Plaça del Quadrado, una cafetería que también es taller y punto de alquiler de bicicletas.

Los hermanos Nilton y Carol frente a la barra de Plumo

Los hermanos Nilton y Carol frente a la barra de Plumo / Jesús Cortés

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Cafeymás

Plumo es, a la vez, una cafetería de especialidad y un taller de bicicletas. Dos actividades que comparten más de lo que parece: atención al detalle, gusto por lo bien hecho y cierta paciencia artesanal. En su local del centro de Palma, el café y las bicicletas conviven con naturalidad.

Detrás del proyecto están Nilton y Teo, dos amigos que llegaron a Palma por caminos distintos y a los que unió una misma doble afición: las bicicletas y el café. Nilton, natural de Medellín, es quien suele estar al frente de la barra. El local es amplio y de techos altos, con dos alturas y grandes ventanales que dejan entrar mucha luz. Nada más entrar hay dos amplios sofás, y alrededor de la barra se reparten varias mesas; a un lado quedan unos taburetes, el rincón de los habituales, donde uno acaba charlando con Nilton o con quien tenga al lado. Abajo están también la cocina y el taller, que funciona además como punto de alquiler de bicicletas. Arriba, una zona de coworking bien iluminada, con enchufes y buena conexión, pensada para trabajar un rato con el portátil; desde ella se ve parte de la sala inferior.

El café es de Mistral, tostador de Palma. La carta es deliberadamente corta: unas tostadas y una selección de dulces de Thomas Bakery, con opciones veganas de Keks. En la cocina está Carol, hermana de Nilton, tan amable y dispuesta como él. La idea no es abarcar mucho, sino centrarse en hacer bien lo esencial.

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Para mí, esa combinación de café cuidado y pasión por la bicicleta, sin pretensiones ni artificios, es lo que convierte a Plumo en una parada imprescindible en el centro de Palma.

¿Dónde encontrarles?

Plaça de Quadrado, 1, 07001 Palma, Illes Balears

https://www.instagram.com/plumomallorca/

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