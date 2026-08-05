Storti: la cafetería de Joan Miró donde el barista también repara la máquina de café

En la avenida Joan Miró, a un paso de Gomila, hay una cafetería que no empezó siendo una cafetería. Storti instala, regula y repara máquinas de café en bares, cafeterías y hoteles de toda Mallorca, y el local que abrió después funciona a la vez como showroom y como barra abierta al público. Las cafeteras que hay dentro no están puestas como atrezo: se prueban, se comparan y se venden, tanto a profesionales como a quien busca una buena máquina para casa. No hay otro sitio en Palma donde uno pueda tomarse un café al lado de alguien que está decidiendo qué cafetera se lleva.

Sergio Storti lleva más de treinta años en el oficio y lo aprendió marca por marca y cafetería a cafetería, en cursos y visitas a fábrica repartidos entre Milán, Barcelona, Madrid y Florencia, con fabricantes de referencia en el sector como La Marzocco, Cimbali o Dallacorte. Es un itinerario que no aparece en ninguna carta, pero explica bastante de lo que pasa luego en la taza. Dani Mas se incorporó al proyecto también como técnico y hoy son socios. Los dos llevan años entrando en cafeterías ajenas a poner a punto máquinas y a calibrar molinos, y el local nace justo de ahí, de juntar ese conocimiento en un sitio propio donde volcar su cariño al café.

Trabajan con varios tostadores, siempre con una referencia balear y otra de fuera, y la barra está montada con el mismo criterio que aplican en casa ajena: máquina La Marzocco, molinos ajustados y tratamiento de agua en condiciones. El público tampoco es solo el del café de especialidad: hay clientes de barrio, técnicos y comerciales que entran a por un café y acaban asomándose al taller del fondo, donde se reparan las máquinas. Es una vía de entrada poco habitual, llegar al café de especialidad por curiosidad mecánica y no por el origen del grano.

El café de especialidad suele explicarse desde el origen, la finca y el tueste, y se habla mucho menos de la parte mecánica, que es la que determina si una taza sale igual de bien un martes a las ocho que un sábado a mediodía. Para mí ahí está el interés de este sitio: es el único de Palma donde esa parte, normalmente invisible, está encima del mostrador y se puede mirar mientras desayunas.