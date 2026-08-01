La fideuá de sepia y gambas de Cooking Marga: un clásico del verano fácil de preparar

Pocos platos representan mejor el verano mediterráneo que una buena fideuá. Aromática, llena de sabor y sorprendentemente sencilla de preparar, es una de esas recetas que nunca fallan cuando se trata de reunir a la familia o a los amigos alrededor de la mesa.

En esta ocasión, Marga Quetglas, al frente de Cooking Marga, comparte con los lectores de Mallorca Delicia una versión muy especial: la fideuá de sepia y gambas que prepara su hermana Cati. Una receta familiar que ha pasado de una cocina a otra y que demuestra que, con un buen sofrito, un caldo de pescado de calidad y unos ingredientes sencillos, es posible conseguir un plato digno de cualquier celebración.

Ingredientes

Gambas peladas

1 sepia limpia

2 cucharadas de salsa de tomate

1 cucharadita de pimentón dulce

Fideo fino para fideuá

1 litro de caldo de pescado

½ pimiento verde

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 copa de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración

El primer paso consiste en saltear las gambas en una sartén amplia o paellera con un poco de aceite de oliva. Cuando hayan cogido un ligero color, se retiran y se reservan para incorporarlas más adelante.

En ese mismo aceite se cocina la sepia, limpia y cortada en trozos pequeños. Bastan un par de minutos para que empiece a soltar todo su sabor. Después también se retira y se reserva.

A continuación llega el turno del sofrito, la base de cualquier buena fideuá. En la misma sartén se añaden los ajos picados, la cebolla y el pimiento verde, dejando que las verduras se cocinen lentamente hasta quedar bien pochadas.

Cuando el sofrito esté listo, se incorpora el pimentón y, acto seguido, la copa de vino blanco. Una vez evaporado el alcohol, se añaden las dos cucharadas de salsa de tomate y se deja cocinar unos minutos más hasta obtener una mezcla bien confitada y llena de sabor.

Es el momento de volver a incorporar la sepia y añadir los fideos. Se sofríen a fuego fuerte, removiéndolos constantemente para que se doren ligeramente. Este paso es uno de los secretos de la receta, ya que aporta un sabor tostado muy característico.

Cuando los fideos hayan cogido color, se vierte el litro de caldo de pescado caliente y se cocina durante el tiempo recomendado por el fabricante, en este caso unos seis minutos.

Cuando apenas falte un minuto para terminar la cocción, se añaden de nuevo las gambas para que se calienten sin perder su textura.

Finalmente, solo queda retirar la fideuá del fuego y dejarla reposar unos minutos antes de servir.

Cooking Marga vuelve a apostar por una cocina casera, honesta y fácil de reproducir en casa, recuperando esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda y que siempre consiguen sacar una sonrisa a todos los comensales.