¿Buscas el enclave ideal para vivir una experiencia única junto al mar?

El Mediterráneo, la serra de Tramuntana, buena compañía y tiempo para disfrutar con calma. En AQUA Beach Club el verano se convierte en una sucesión de momentos memorables que construirán un recuerdo único. Con acceso directo al mar y vistas a la sa Dragonera, en este refugio en Sant Elm podrás completar una experiencia genuina saboreando su singular propuesta gastronómica en la que el producto local ocupa un lugar central.

Disfruta de un día de verano descansando en su zona de hamacas y bañándote en el mar. / Aqua Beach Club

Producto local y respeto por el entorno

Pescados frescos de lonja, verduras, hortalizas y frutas recolectadas en su momento óptimo de maduración. Aceites y quesos elaborados por productores locales. Recetas que saben potenciar sus aromas, sin necesidad de enmascararlos. AQUA Beach Club no es solamente un escenario idílico en Mallorca, también es el lugar en el que impregnarse de la autenticidad y el sabor inconfundible de su despensa. Esta elección no solo juega en favor del sabor, también es una aportación al cuidado del entorno.

Las extraordinarias vistas a sa Dragonera de Aqua Beach Club. / xisco monserrat

AQUA Beach Club también crea tendencia y suma adeptos al reducir la distancia entre el productor y la cocina, recuperando ingredientes locales, respetando la temporalidad y poniendo en valor el trabajo de quienes cultivan, pescan y elaboran en el propio territorio. Porque la mejor cocina mediterránea no consiste en transformar el producto, sino en saber interpretar y respetar todo lo que tiene que ofrecer.

Reserva una hamaca en AQUA Beach Club y vive una experiencia única junto al mar. / xisco monserrat

Cocina de mercado

La propuesta culinaria del restaurante se construye a partir de una selección cuidada de productos de proximidad. El pescado fresco de lonja ocupa un lugar protagonista, con capturas locales que llegan a cocina siguiendo la disponibilidad diaria y que se trabajan con técnicas que buscan preservar su sabor y esencia.

Junto al producto del mar y la tierra, la carta incorpora ingredientes procedentes de diferentes puntos de Mallorca elaborados por proveedores locales. Una forma de entender la cocina que apuesta por la frescura, la sostenibilidad y el apoyo a la economía de la isla.

El atardecer entre la Tramuntana y el mar, un momento incomparable en Aqua Beach Club. / xisco monserrat

Una visión contemporánea de la tradición culinaria

Lejos de reproducir recetas tradicionales de forma literal, la propuesta de AQUA combina el respeto por el producto con una visión contemporánea. El resultado: platos equilibrados, llenos de matices y elaborados con una mirada actual que permite descubrir nuevas tonalidades en sabores profundamente mediterráneos.

Un lugar único en el Mediterráneo

Abierto tanto a visitantes como a huéspedes del hotel, AQUA Beach Club se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos de referencia de la zona. Su plataforma sobre el mar, equipada con hamacas y acceso directo al agua, invita a disfrutar con calma del entorno y alargar el día entre baños en el mar y vistas a Sa Dragonera.

AQUA Berach Club, un enclave ideal para disfrutar del Mediterráneo. / xisco monserrat

Los clientes que reservan por web o teléfono para una comida o cena en el restaurante disponen de una invitación al parking ubicado frente a la playa. Para quienes llegan por mar, el establecimiento también ofrece servicio de recogida desde embarcaciones fondeadas en la bahía.

Para que solamente tengas que relajarte, mirar al mar y llenar tu día de momentos únicos, de sabores auténticos.

Reserva tu mesa o hamacas en nuestra web: https://beachclubaqua.com/es