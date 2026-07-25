Oro en los Premios Vinari para Ses Nines

El Ses Nines Negre 2024, de Celler Tianna Negre, ha sido distinguido con la Medalla de Oro en los Premios Vinari, uno de los reconocimientos más prestigiosos del panorama vitivinícola catalán. El galardón llega en una edición especialmente significativa, marcada por la participación de las Illes Balears como territorio invitado, un escaparate que ha vuelto a poner de relieve la calidad y personalidad de los vinos del archipiélago.

Considerados el certamen de referencia para los vinos catalanes, los Premios Vinari reúnen cada año a un jurado de expertos que evalúa centenares de referencias mediante catas a ciegas. Obtener una Medalla de Oro supone un aval de excelencia enológica y un importante impulso para la proyección nacional e internacional de las bodegas premiadas, contribuyendo además a reforzar el posicionamiento de las Illes Balears como uno de los territorios vitivinícolas con mayor proyección del Mediterráneo.

Entre los vinos distinguidos, Ses Nines Negre 2024 sobresale por su marcada identidad mediterránea y por una interpretación contemporánea de las variedades tradicionales de Mallorca. Elaborado con Syrah, Manto Negro, Merlot y Callet, ofrece un perfil fresco, equilibrado y expresivo, donde predominan la fruta madura, la elegancia y una crianza perfectamente integrada que aporta complejidad sin restar protagonismo al carácter varietal.

Convertido en uno de los vinos más representativos de Celler Tianna Negre, Ses Nines Negre resume la filosofía de la bodega: respeto por el territorio, recuperación de las variedades autóctonas y una elaboración orientada a expresar la identidad de Mallorca con un lenguaje actual. La Medalla de Oro en los Premios Vinari consolida esta trayectoria y confirma el excelente momento que vive la viticultura balear, cada vez más reconocida dentro y fuera de las islas.