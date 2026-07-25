Opmallorcamar vuelve a la Copa del Rey MAPFRE con su ya tradicional frito mallorquín de pulpo

El sabor del mar de Mallorca volverá a estar presente en uno de los eventos náuticos más prestigiosos del Mediterráneo. Opmallorcamar participará un año más en la 44ª Copa del Rey MAPFRE, colaborando con la organización de la regata para ofrecer una gran degustación de frito mallorquín de pulpo durante la tradicional Crew Party, que tendrá lugar el próximo 5 de agosto.

La iniciativa tiene como objetivo seguir promocionando el producto pesquero local y la marca Millorquín, distintivo del pescado y marisco fresco de Mallorca, acercando el producto de proximidad tanto a los regatistas como al público asistente.

Para la ocasión está previsto servir cerca de un millar de raciones de este plato tradicional, elaborado con pulpo fresco de Mallorca y cocinado por el chef Koldo Royo, con la colaboración de la Asociación de Cocineros, Reposteros y Heladeros de Baleares (ASCAIB) y el apoyo de diferentes empresas colaboradoras comprometidas con el producto local.

Tras la excelente acogida de las ediciones anteriores, Opmallorcamar vuelve a apostar por esta acción gastronómica como escaparate de la calidad del pescado y marisco de Mallorca y del trabajo que realizan diariamente los pescadores y las cofradías de la isla.

El presidente de Opmallorcamar, Pedro Mercant, destaca que "la Copa del Rey MAPFRE es un magnífico escaparate para mostrar la calidad del producto pesquero de Mallorca a un público nacional e internacional. Repetimos esta iniciativa porque el éxito de años anteriores demuestra que la gastronomía es una excelente herramienta para poner en valor nuestro producto y el trabajo del sector pesquero".

La degustación contará también con la colaboración de Treurer, Can Company, Iceberg, Gori de Muro, La Payesa, La Alacena de Andreu Genestra y otras entidades que hacen posible esta cita gastronómica.