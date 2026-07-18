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El secreto de Kasui: el grill japonés que ha conquistado la Plaza Raimundo Clar de Palma

Kasui, el restaurante de Miki Cerdà, consolida su lugar en el mapa gastronómico de Palma con una propuesta centrada en el robatayaki, una técnica ancestral de la cocina japonesa que consiste en cocinar a la brasa

Da Fernández, Miki Cerdà, Álvaro Busquets en la barra de Kasui

Da Fernández, Miki Cerdà, Álvaro Busquets en la barra de Kasui / Marta Pérez

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Marta Pérez

En plena Plaza Raimundo Clar, Kasui lleva desde 2019 dándole a Palma algo que no tenía: un japonés que va mucho más allá del sushi. Miki Cerdà lo abrió apostando por el robatayaki, esa parrilla lenta que en Japón es casi un ritual y que aquí se ha convertido en su seña de identidad. En una ciudad donde la oferta nipona suele repetir la misma fórmula, Kasui decidió centrarse en otra de las maravillas del recetario japonés y construir toda su propuesta alrededor del fuego.

Siete años después, el restaurante se ha ganado un hueco propio entre quienes buscan algo distinto y se ha convertido en parada casi obligada para quien quiere entender por dónde va la cocina japonesa en la isla más allá de lo evidente.

Kasui, una atmósfera pensada para compartir

Tonos negros y rojos en la decoración y un aire cosmopolita y elegante de lo más cool sin dejar de ser cercano. Kasui es un espacio que funciona tanto para una cena de pareja como para una mesa grande de amigos, algo que no siempre es fácil de conseguir. Toda la carta está pensada para compartir, lo que convierte cada visita en una sucesión de platos que van llegando al ritmo justo, sin agobios ni esperas eternas.

¿Cuáles son los imprescindibles de Kasui?

Lo más complicado de ir a Kasui es decidir por dónde abordar la carta. Es prácticamente imposible descartar platos, elegir unos por encima de otros. Por eso, y sin que sirva de precedente, aconsejamos delegar esa responsabilidad en Álvaro Busquets, segundo de cocina; o en Da Fernández, jefe de sala.

El sashimi de vieiras es pura delicadeza, fresco, sabroso y equilibrado, el tipo de entrante que uno pediría en cada visita sin mirar el menú dos veces. Del robatayaki: un aguacate con pico de gallo, yuzu y sweet chili que sorprende por lo bien que combina cremosidad, acidez y picante; el secreto ibérico, también a la parrilla, se sirve con puré de apio nabo y chutney de piña en una combinación que por sí sola justifica la vuelta al restaurante; la lubina marinada en miso acompañada de bimi y salsa wafu, una de los platos más redondos de la carta; y, para acabar, un cremoso de chocolate blanco casero que se convierte en el cierre perfecto.

El sabor que lo une todo

Si hay un hilo conductor en toda la propuesta es precisamente el sabor al grill: ese punto ahumado que atraviesa desde el aguacate hasta la lubina y que convierte a Kasui en algo más que un japonés al uso. Es una cocina sabrosa, bien ejecutada y con personalidad propia, servida en un espacio que invita a quedarse.

Noticias relacionadas y más

Un espacio, una historia y una cocina que invitan a repetir y que explican por qué Kasui se ha ganado un lugar propio en el mapa gastronómico de Palma.

¿Dónde encontrarles?

Kasui — Plaza Raimundo Clar, Palma.

Recomendado para compartir en grupo · Especialidad en robatayaki

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