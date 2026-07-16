Abiertas las inscripciones para que los restaurantes participen en la I edición de Cuines del Món a Palma

Cuines del Món a Palma ha abierto el periodo de inscripción para los restaurantes interesados en participar en su primera edición, que se celebrará del 1 al 15 de octubre de 2026. Los establecimientos ya pueden inscribirse a través de la web cuinesdelmon.es, en la que encontrarán las bases y las condiciones de participación

Cuines del Món a Palma consiste en una ruta gastronómica por diferentes restaurantes, se calcula alrededor de 50, que ofrecerán un menú especial a un precio cerrado de 25€. La participación de los restaurantes será gratuita, aunque estará sujeta a un proceso de selección y validación por parte de la organización, con el objetivo de mantener estándares de calidad. La convocatoria está dirigida a establecimientos de Palma que representen cocinas de diferentes países y quieran dar a conocer su propuesta culinaria a nuevos públicos.

Este evento gastronómico cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma a través de las áreas de Restauración e Interculturalidad así como PalmaActiva, y nace con la intención de convertir la ciudad en un recorrido por distintos países, culturas y sabores sin salir de Palma.

La propuesta, además de luchar contra la desestacionalización, busca acercar a residentes y visitantes la diversidad cultural que convive en la ciudad a través de sus restaurantes, al tiempo que permite descubrir establecimientos y barrios que no siempre forman parte de los circuitos gastronómicos habituales.

Una iniciativa vinculada a la diversidad cultural de Palma

Con motivo de la presentación de la apertura de inscripciones, el Ayuntamiento de Palma se ha reunido, este martes, con una pequeña representación de restauradores de cocina de diferentes países, vinculados a la asociación Restauración CAEB, que actuarán como embajadores de esta ruta gastronómica.

Dicha reunión, que ha tenido lugar en la sede de PalmaActiva, ha contado con la participación de la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer y del director general de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Palma, Toni Fuster, así como de la directora gerente de PalmaActiva, Carmen Aguiló Buades. También han asistido el presidente de la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears, Alfonso Robledo, y el gerente de Restauración Mallorca CAEB, Tomeu Mas.

En representación del sector de la restauración han asistido Ye Shengian, del restaurante chino Xin Xin; Pedro Tello, del restaurante peruano Inti Wasi; Bayron Fuertes, del restaurante ecuatoriano La Casa del Sabor; Jaspal Singh y Chandani Patel, del restaurante hindú Krishna Curry Bar, y Cristian Deola, del restaurante tailandés Mao Thai, una muestra de la pluralidad gastronómica que acoge Palma, y que es el objetivo de la ruta.

Lupe Ferrer ha explicado a los presentes en la reunión que “desde el Ayuntamiento de Palma colaboramos en Cuines del Món a Palma para que todos los residentes de Ciutat, y también quienes nos visitan, conozcan las diferentes culturas a través de la gastronomía". Se trata, ha añadido, "del primer proyecto que desarrollamos con esta iniciativa, creemos en él y estamos convencidos de que permitirá conocer mejor la diversidad cultural que existe en nuestra ciudad”.

Inscripciones abiertas en cuinesdelmon.es

La web cuinesdelmon.es será el punto central de información de la iniciativa. Los restaurantes interesados pueden consultar las bases y completar desde este martes el formulario de inscripción. Una vez seleccionados los establecimientos participantes, la plataforma incorporará sus menús, ubicaciones, datos de contacto y un mapa para que el público pueda organizar su recorrido por zonas o tipos de cocina.

Cabe destacar que la primera edición de Cuines del Món a Palma se celebrará en un año relevante para la gastronomía de la ciudad. Palma ostenta durante 2026 el título de Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo, un reconocimiento concedido por la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

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Cuines del Món a Palma está organizada por la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears y cuenta con la colaboración de la Regiduría de Restauración y el Área de Interculturalidad del Ayuntamiento de Palma respectivamente, así como PalmaActiva, Restauración Mallorca CAEB y TasteMallorca.