Contra la canícula, un espresso sobre una bola de helado

Dos ingredientes, un solo paso y un contraste que funciona desde hace décadas. El affogato es una de esas preparaciones italianas que demuestran que la mejor idea suele ser la más sencilla: una bola de helado de vainilla "ahogada" bajo un espresso recién hecho. El nombre lo dice todo: affogato significa exactamente eso en italiano, ahogado. Su origen es difuso, probablemente ligado al norte de Italia en los años cincuenta, cuando la producción de helado se modernizó y el espresso ya formaba parte del paisaje cotidiano. Desde entonces, apenas ha necesitado evolucionar.

La preparación no admite complicaciones. Se coloca una bola de helado en un vaso o cuenco pequeño y se vierte encima un espresso caliente. El choque térmico hace el resto: el helado comienza a fundirse, el café lo envuelve, y en ese punto intermedio entre líquido y sólido aparece una textura cremosa que mezcla lo dulce y lo intenso de una forma deliciosa. Postre para unos, bebida para otros: esa ambigüedad forma parte de su encanto.

Hay quien lo remata con un chorrito de amaretto, con cacao en polvo o con helado de pistacho en lugar de vainilla. Pero la versión clásica no necesita adornos. Lo que necesita es un buen espresso y un helado que esté a la altura: denso, bien frío y sin exceso de azúcar.

En Palma, Mistral Coffee House lo prepara con un espresso brasileño de la finca Fazenda Nova Era, con notas de chocolate, praliné y avellana, tostado por ellos mismos en la isla. Notas que se funden con la dulzura del helado en lugar de competir con ella. Un buen sitio para probarlo.